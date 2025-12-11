قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: الجمهورية الجديدة تراهن على العلم كشريك أساسي في بناء مستقبل مصر
الدفاعات الروسية تُسقط 31 طائرة مسيرة أوكرانية فوق العاصمة موسكو
رئيس لجنة الجيزة: رصد تجمعات في العمرانية وتم التواصل مع مدير الأمن
مدبولي : الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس الأولويات
تأشيرة المليون دولار.. أمريكا تطلق البطاقة الذهبية لبيع الإقامة
مدبولي: مصر ليست أرض التاريخ فقط.. بل أرض العلم والابتكار
القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي: مصر شريك رئيسي في صياغة سياسات العلم والتكنولوجيا عالميًا
نجم نيجيريا يهاجم لاعب ليفربول: من أنت حتى تتحدث عن صلاح؟
احذر.. الحصول على دم من متبرع غير لائق طبيا يعرضك لغرامة مليون جنيه
رئيس الوزراء يشهد جمعيـة الشراكة بين الأكاديميات ومعرض تسويق مخرجات البحوث
بث مباشر: مؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للإنتخابات عن الدوائر الـ30 الملغاة
محافظات

وكيل تعليم الإسماعيلية يتفقد انتظام الدراسة داخل مدرسة «واقعة التعدي على مُعلم بالمقص»|صور

الجولة
الجولة
الإسماعيلية انجي هيبة

تفقد أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، مدرسة المجاورة الإعدادية بنات، التي شهدت بالأمس واقعة تعدي ولى أمر على معلم بمقص  لمتابعة انضباط وانتظام الدراسة بها والاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الاول.

تفقد فصول المدرسة

وتابع وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، عددا من الفصول الدراسية المختلفة وتناقش مع الطالبات حول مستوي التحصيل وابدي ارتياح لحضور الطالبات المميز

تسجيل الغياب اليومي

وشدد وكيل الوزارة علي أهمية تسجيل الغياب اليومي ومتابعه تنفيذ الأنشطة التعليمية المختلفة الي جانب الالتزام بالمنهج المقرر خلال الفصل الدراسي الاول.

وحرص وكيل الوزارة يرافقه علاء عنان مدير إدارة أبوصوير علي الالتقاء بالمعلمين، مؤكدًا دعمه الكامل لهم وانه الوزارة لن تسمح بالمساس بكرامة المعلم .

وأضاف أنه يتابع لحظة بلحظة الإجراءات الخاصة بواقع التعدى علي المعلم وكذلك الإجراءات القانونية المتخذة ضد ولي الأمر مشيرا إلي أن ماحدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين.

وكانت قد أصدرت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية، بيانا بشأن واقعة التعدي على معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بمركز ومدينة أبوصوير.  

متابعة حالة المعلم المتعدى عليه

وقالت المديرية في بيانها أن أيمن موسي وكيل وزارة التربية والتعليم بالاسماعيلية يتابع الحالة الصحية للمعلم أحمد حسن عبد العزيز معلم بمدرسة المجاورة الإعدادية بنات بمدينة المستقبل التابعه لإدارة ابوصوير التعليمية .

وكلف وكيل الوزارة علاء عنان مدير الإدارة لمتابعة المعلم لحظة بلحظة والوقوف علي الحالة الصحية له وتقديم كافة أوجه الدعم له مشددا علي أن الواقعه تخضع للتحقيقات وبعد ضبط الجاني خاصة أن ماحدث يعتبر خروجا عن الأخلاق والآداب العامة ومخالفا لجميع القوانين والأعراف .

ملابسات الواقعة

كان شخصا يدعي خالد ا. ع قد اقتحم صباح اليوم الأربعاء مدرسة المجاورة الإعدادية بنات وقام بالاعتداء باله حادة "مقص"  حسب ماورد في تقرير أمن المديرية.

مما تسبب في جروح في وجه المعلم حيث تم إبلاغ الشرطة بالواقعة والتي ألقت القبض على الجاني وتحرر المحضر 13974 لسنة 2025
جنح ابوصويروتم نقل المصاب الي المستشفي لتلاقي العلاج اللازم .


ويأتي ذلك في إطار تعليمات محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتوجيهات اللواء  أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية محافظة الاسماعيلية

المزيد

