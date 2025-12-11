«الفيفا» يدرس تغيير ملعب مباراة مصر وإيران في كأس العالم 2026

يدرس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا" نقل مباراة منتخب مصر أمام إيران ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026 من أمريكا.

وتقام منافسات بطولة كأس العالم 2026 في 3 دول مختلفه أمريكا وكندا والمكسيك.

وأوضح تقرير لصحيفة ذا صن البريطانية أن مباراة منتخب مصر ضد إيران قد يتم نقلها بسبب أزمة احتفالات مجتمع الميم المقرر إقامتها في مدينة سياتل الأمريكية خلال مباريات المونديال.

وحسب التقرير فإنه من الممكن نقل مباراة نيوزيلندا وبليجكا لتقام في مدينة سياتل وتستضيف الاحتفالات.

ياتى ذلك بعد رفض الاتحاد المصري لكرة القدم والاتحاد الإيراني إقامة فاعليات تخص مجتمع الميم خلال مباراتهم في بطولة كأس العالم.