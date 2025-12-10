قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تأكيداً لما نشره صدى البلد|مستشارة اللغة الإنجليزية بالتعليم تنفي تخفيف المناهج
رئيس الوزراء: تخفيض الدين أولوية الحكومة وسعر الفائدة مرتبط بتراجع التضخم
مدبولي: على المواطن عدم نشر المعلومات أو الأخبار قبل التحقق من صحتها
مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل فلامنجو البرازيلي وكروز أزول في كأس القارات للأندية

فلامنجو البرازيلي
فلامنجو البرازيلي
حمزة شعيب

يستضيف ملعب أحمد بن علي في تمام السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025 المقامة في قطر.

ويمثل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاثة الختامية للبطولة، التي تأتي خلال أيام الراحة من كأس العرب 2025.

ويشارك كروز أزول في البطولة كبطل كأس أبطال الكونكاكاف، بينما تأهل فلامنجو بعد فوزه على بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي المقرر في 13 ديسمبر، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في 17 ديسمبر.

 

تشكيل كروز أزول  في كأس القارات

المدرب: نيكولاس لاركامون

حراسة المرمى:

1 جدينو

خط الدفاع:

6 ليرا

4 ديتا

2 سانشيز

خط الوسط:

16 ماركيز

20 باراديلا

19 رودريجيز

33 بيوفي

ثنائي خلف المهاجم:

15 ريفيرو

21 فيرنانديز

المهاجم:

29 روتوندي

 تشكيل فلامنجو في كأس الإنتر كونتنيتال 

المدرب: فيليبي لويس

حراسة المرمى:

1 روسي

خط الدفاع:

2 فاريلا

3 أورتيز

4 بيريرا

26 ساندرو

محور الارتكاز:

5 بولجار

21 جورجينيو

خط الوسط الهجومي:

15 كارسكال

27 هنريكي

10 جيوفاني دي أراسكايتا

المهاجم:

16 لينو

فلامنجو البرازيلي كروز أزول المكسيكي كأس القارات للأندية 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

صورة تعبيرية

رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

سلوت: ما حدث مع صلاح كان عاطفيًا وصعبًا .. لكن تركيزنا يجب أن يعود لما قدّمناه أمام إنتر

ما حدث كان صعبًا.. مدرب ليفربول يكشف كواليس جديدة بعد تصريحات صلاح ضده

طلاق

«المركزي للإحصاء»: 750 حالة طلاق يوميًا في مصر.. ومتوسط سن المُطلقين 40 سنة

أرشيفية

أمطار وسيول.. الأرصاد الجوية توجه تحذيرات مهمة

ترشيحاتنا

نصائح للتعامل مع مهمات الكهرباء

الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار

الحج السياحي

بالأرقام.. تعرف على مقرات بعثة الحج السياحي في مكة والمدينة

مدبولي

رئيس الوزراء يلتقي رئيس قسم الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة شيفرون

بالصور

4 خطوات تحميك من ألم عرق النسا

4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا
4 خطوات تحميك من الم عرق النسا

مى عمر تتألق بجمبسوت وساعة ألماس فى مهرجان البحر الأحمر السينمائي

مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي
مى عمر تتألق بجمبسوت و ساعة الماظ فى مهرجان البحر الاحمر السينمائي

صالون قضايا موسيقية يناقش الإبداع اللحنى عند جيل الثمانينات بالأوبرا

صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية
صالون قضايا موسيقية

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟
الهوس بالتريند.. كيف تتحول السلوكيات الخطيرة إلى تحديات بين المراهقين؟

فيديو

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد