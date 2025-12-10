تشكيل فلامنجو البرازيلي وكروز أزول في كأس القارات للأندية

يستضيف ملعب أحمد بن علي في تمام السابعة مساء اليوم مواجهة قوية بين فلامنجو البرازيلي وكروز أزول المكسيكي ضمن منافسات كأس القارات للأندية 2025 المقامة في قطر.

ويمثل هذا اللقاء الانطلاقة الرسمية للمباريات الثلاثة الختامية للبطولة، التي تأتي خلال أيام الراحة من كأس العرب 2025.

ويشارك كروز أزول في البطولة كبطل كأس أبطال الكونكاكاف، بينما تأهل فلامنجو بعد فوزه على بالميراس في نهائي كوبا ليبرتادوريس الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلتقي الفائز من هذه المواجهة مع بيراميدز المصري، بطل دوري أبطال أفريقيا 2025، في نصف النهائي المقرر في 13 ديسمبر، على أن يواجه المتأهل إلى النهائي فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، بطل دوري أبطال أوروبا، في 17 ديسمبر.

تشكيل كروز أزول في كأس القارات

المدرب: نيكولاس لاركامون

حراسة المرمى:

1 جدينو

خط الدفاع:

6 ليرا

4 ديتا

2 سانشيز

خط الوسط:

16 ماركيز

20 باراديلا

19 رودريجيز

33 بيوفي

ثنائي خلف المهاجم:

15 ريفيرو

21 فيرنانديز

المهاجم:

29 روتوندي

تشكيل فلامنجو في كأس الإنتر كونتنيتال

المدرب: فيليبي لويس

حراسة المرمى:

1 روسي

خط الدفاع:

2 فاريلا

3 أورتيز

4 بيريرا

26 ساندرو

محور الارتكاز:

5 بولجار

21 جورجينيو

خط الوسط الهجومي:

15 كارسكال

27 هنريكي

10 جيوفاني دي أراسكايتا

المهاجم:

16 لينو