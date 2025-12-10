هالاند يتحدث عن مستقبله مع مانشستر سيتي وجوارديولا

أكد النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أنه سعيد ومستقر مع الفريق الإنجليزي، مشيرًا إلى أن إنجلترا أفضل مكان لتطوير مسيرته الكروية.

وأوضح هالاند سبب عدم ارتدائه للقفازات قائلاً إنه يفضل الأسلوب الكلاسيكي وإنه “رجل محافظ بعض الشيء”، مضيفًا أن والده لن يسمح له بها.

وحول انتقاله إلى السيتي، ذكر أن بيب جوارديولا اتصل به شخصيًا، مؤكدًا له إمكانية تسجيل الكثير من الأهداف معه، وهو ما دفعه للانضمام دون تردد.

وأشاد هالاند بجوارديولا، واصفًا إياه بالعبقري والمجتهد الذي يضع مثالاً يحتذى به في العمل اليومي والتفاني.

وعن استبداله في المباريات، شدد هالاند على أنه يتقبل الأمر بروح رياضية ولا يظهر أي غضب، مؤكدًا أن الإصابات والجوانب النفسية قد تؤثر على الأداء أحيانًا.

كما تحدث عن تجربته مع منتخب النرويج، مشيرًا إلى الصعوبات التي واجهها في التأهل لكأس العالم، وأن ذكريات والده في البطولة كانت مصدر تحفيز له، مؤكدًا شغفه الكبير بكرة القدم ومتابعته المستمرة لكل المباريات.