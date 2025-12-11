محافظ أسيوط: ضبط محطة وقود بمنفلوط تجمع 8 أطنان سولار لبيعها في السوق السوداء

أعلن محافظ أسيوط اللواء دكتور هشام أبو النصر، ضبط محطة وقود بمركز منفلوط بعد جمعها كميات كبيرة من مادة السولار المدعم تجاوزت 8 أطنان، بهدف بيعها في السوق السوداء، وذلك خلال حملات تفتيشية مفاجئة نفذتها مديرية التموين بالتعاون مع هيئة الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومباحث التموين، في إطار توجيهات القيادة السياسية بقيادة رئيس الجمهورية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه.



وأوضح المحافظ، في بيان اليوم الخميس، أن الحملات أشرفت عليها مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة خالد محمد، وكيل الوزارة، وأسفرت عن ضبط 8029 لتر سولار داخل المحطة دون وجه حق.



وأضاف أن الجهات المختصة قامت بالتحفظ على المضبوطات وتحرير محاضر جنح .. مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن جهود المحافظة لضبط سوق المنتجات البترولية، ومنع الاحتكار، وضمان توافر الوقود للمواطنين بشكل منتظم.



وأشار إلى أن محافظة أسيوط خصصت خطوطًا ساخنة بغرفة العمليات المركزية لتلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة، عبر الأرقام: 114، و(088) 2135858، و(088) 2135727، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).