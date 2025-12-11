1000 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية بني هارون في بني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية توعوية -أمس الأربعاء- بقرية بني هارون مركز بنى سويف، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل، الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي، وطه كمال حجاج المسئول المالي والإداري، وعيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات، تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 3 عيادات في 3 تخصصات (الباطنة/ الأطفال /النساء).



وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 319 مريضا وصرف العلاج لهم بالمجان، موجات فوق صوتية 23 حالة - المترددين على المبادرات ( صحة مرأة 24 اعتلال 38 استبيات 45- ) بمجموع 107، إليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 1060 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 60 مواطنًا، تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.