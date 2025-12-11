قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إدارة ترامب تناقش إمكانية فرض عقوبات متعلقة بالإرهاب على الأونروا
علاقتها بإيران وحزب الله.. سبب احتجاز أمريكا ناقلة نفط قرب فنزويلا
الاتحاد المصري يعلن الجدول المبدئي لمواجهات دور الـ16 من كأس مصر
مدبولي: الرئيس السيسي وجه بإطلاق حزمة من التيسيرات للمساعدة في نمو الاقتصاد
مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر على سوريا
علي الطلاق بالتلاتة منا واكل.. الإفتاء توضح هل يقع بها انفصال حال حنث اليمين؟
سيضم قادة العالم.. ترامب يحدد موعد الإعلان عن أعضاء مجلس السلام في غزة
سماع دوي انفجار في أريحا وقوات الاحتلال تقوم بالتمشيط
آخر ظهور فني في "عسل أسود".. تدهور حالة طارق الأمير الصحية يثير القلق
مستشار وزير الثقافة: إدارج "الكشري" في قائمة اليونسكو اعتراف دولي بهويتنا
دوري أبطال أوروبا.. تعادل «بيلباو» و«بي إس جي» بلا أهداف.. ونيوكاسل مع ليفركوزن 2-2
سعر الذهب يرتفع بختام تعاملات الأربعاء
محافظات

أخبار بني سويف.. المحافظ يشارك الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي ويطالب بمتابعة مطالب المواطنين

ديوان عام محافظة بني سويف
ديوان عام محافظة بني سويف
بني سويف : محمد عبدالحليم

نشر موقع صدى البلد على مدار الـ 24 ساعة الماضية العديد من الأخبار الخاصة بمحافظة بني سويف كان من أهمها:

محافظ بني سويف يشارك أبناء المؤسسات من الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي
شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أبناء المؤسسات من الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي، الذي نظمته إحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحديقة النيل بمدينة بني سويف، في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع وتزامناً مع أعياد الطفولة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف محمد بكري رئيس المدينة، الدكتورة ألطاف رياض المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الشيخ عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف، القس آرميا عبده ممثل عن مطرانية بني سويف.

استجابات سريعة وتواصل مستمر.. متابعة الإجراءات والحلول المنفذة حيال مشكلات ومطالب المواطنين في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين  الخميس الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص مطلب أحد المواطنين مقيم بقرية أبو صير الملق –مركز الواسطى-، يتضرر من بشأن ضعف وانقطاع المياه عن القرية بصفة متكررة، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم توصيل مياه الشرب بسيارات الشركة، حيث تقوم الشركة بتنفيذ صيانة وقائية لمحطات الشرب بالمحافظة لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة والانتاجية المطلوبة، بالإضافة أنه تم تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة محطة المياه المغذية للقرية ودعمها بمواتير لتعزيز قدرة المحطة واستدامة عملها، في حالات الانقطاع بسبب أعطال أو صيانة" يتم توفير سيارات مياه شرب نقية للأماكن المتضررة.

تكريم وفد كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف بالمؤتمر العلمي الدولي
أعلن الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، تكريم وفد كلية الخدمة الاجتماعية التنموية المشارك في المؤتمر العلمي الدولي الثالث لمعهد الدلتا العالي للخدمة الاجتماعية بالمنصورة، والمنعقد تحت عنوان: "مستقبل الهوية المهنية للخدمة الاجتماعية والذكاء الاصطناعي: الفرص والتحديات"، وذلك تقديرًا لمشاركتهم الفعّالة في فعاليات المؤتمر وإدارة جلساته العلمية، و قد مثّل كلية الخدمة الاجتماعية التنموية في هذا الحدث العلمي كلّاٌ من الدكتور هنداوي عبد اللاهي حسن عميد الكلية مُعقِّبًا في الجلسة الحوارية الرئيسية والتي تضمنت خمس بحوث لاساتذة من جامعة جنوب الينوي بامريكا،  والدكتور شريف سنوسي استاذ بقسم المجالات مقرّرًا لجلسة الأبحاث الثانية، والدكتور فضل محمد احمد وكيل الكلية  معقبا لجلسة الأبحاث الثانية.

بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف

