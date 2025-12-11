الاشتباه في تسرب أسطوانة بوتاجاز .. البترول : انفجار غير معلوم السبب وراء انهيار عقار إمبابة

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية إنه جار استكمال الفحص للوقوف على أسباب حادث انهيار عقار إمبابة وأن هناك اشتباها في تسرب من أسطوانة بوتاجاز.

وتابعت وزارة البترول في بيان رسمي لها أنه فور تلقي بلاغ بانهيار أحد العقارات السكنية بمدينة العمال بحي إمبابة بمحافظة الجيزة، علي الفور وجهت شركة تاون جاس فرق الطوارئ إلى موقع البلاغ.

وتبين من المعاينة الأولية انهيار عقار نتيجة انفجار غير معلوم المصدر، يرجح أن يكون بسبب تسرب غازي من أسطوانة بوتاجاز في أحدي الشقق السكنية بالعقار .

وعلى الفور قامت فرق الطوارئ بتأمين عدد من العقارات المجاورة كإجراء احترازي، لحين انتهاء الجهات المختصة من معاينة موقع الحادث والوقوف على أسبابه.

وسنوافيكم بالمستجدات عقب الانتهاء من تحقيقات الجهات المعنية.