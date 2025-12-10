قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة والدوري ضعيف
إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تحقيقات وملفات

استجابات سريعة وتواصل مستمر.. متابعة الإجراءات والحلول المنفذة حيال مشكلات ومطالب المواطنين في بني سويف

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نتائج وجهود متابعة الحلول والإجراءات لتنفيذ التوجيهات التي وجه بها أثناء عقد لقاء المواطنين  الخميس الماضي، وتم خلاله بحث ومناقشة العديد من طلبات واحتياجات وشكاوى المواطنين في عدد من القطاعات والمرافق الحيوية .

أوضحت مها حميدة مديرة خدمة المواطنين، في تقرير المتابعة أنه بخصوص مطلب أحد المواطنين مقيم بقرية أبو صير الملق –مركز الواسطى-، يتضرر من بشأن ضعف وانقطاع المياه عن القرية بصفة متكررة، أفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أنه تم توصيل مياه الشرب بسيارات الشركة، حيث تقوم الشركة بتنفيذ صيانة وقائية لمحطات الشرب بالمحافظة لضمان استمرارية التشغيل بالكفاءة والانتاجية المطلوبة، بالإضافة أنه تم تنفيذ بعض الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة محطة المياه المغذية للقرية ودعمها بمواتير لتعزيز قدرة المحطة واستدامة عملها، في حالات الانقطاع بسبب أعطال أو صيانة" يتم توفير سيارات مياه شرب نقية للأماكن المتضررة.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ قام مسؤولو شركة المياه والوحدة المحلية، باتخاذ ما يلزم بشأن شكوى أحد المواطنين بشارع أبو الفرج بحي مقبل بمدينة بني سويف، من وجود انسداد وطفح بأحد مواسير شبكة الصرف ، حيث تم إصلاح الماسورة وعمل التوصيلات اللازمة، وتم إزالة أسباب الشكوى.

وفيما يخص شكوى تقدم به أحد أهالي مركز ببا،من عدم وجود إنارة بأعمدة الكهرباء بقرية أبو دخان على الرغم من تغيير المحول، أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا أن المشكلة تم حلها بعد إصلاح عطل مفاجئ بالمحول ، وتم عمل مراجعة لكافة كشافات الإنارة بالأعمدة وصيانتها واستبدال التالف منها.

من جانبها أفادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى باتخاذ مايلزم من إجراءات حيال شكوى مواطن من قرية الميمون يتضرر من عدم وجود أعمدة إنارة كافية على الطريق الرابط بين عزبتي السوسي الشرقية والغربية ، حيث تم صيانة الأعمدة والكشافات، وجار دعم الطريق بعدد من الأعمدة الكهربائية اللازمة ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"

بني سويف الفشن محافظ بني سويف

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

