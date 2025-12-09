تثمين أراضي أملاك الدولة في مراكز ومدن بني سويف

ترأس اليوم اللواء أحمد جمال الدين السكرتير العام المساعد ببني سويف، اجتماع اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1035 لسنة 2020، والمختصة بتثمين أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار حرص المحافظة على إدارة واستغلال الأصول المملوكة للدولة بالشكل الأمثل، ودعم خطط التنمية وتحسين مواردها الذاتية.

جاء الاجتماع بحضور عمرو محمود مدير الإدارة العامة لأملاك الدولة، والمهندس أحمد رمزي وكيل وزارة الإسكان، والدكتور أيمن حمودة وكيل وزارة الزراعة، والأستاذة لمياء العربي مدير إدارة المجالس واللجان بديوان عام المحافظة، إلى جانب رؤساء الوحدات المحلية ذات الصلة، وممثلي هيئة المساحة والضرائب العقارية، وكافة أعضاء اللجنة المعنية بدراسة وتقدير القيمة السوقية للأراضي محل الفحص.

وخلال الاجتماع ناقشت اللجنة عددًا من الموضوعات والطلبات المتعلقة بتقدير القيم السعرية لقطع أراضٍ أملاك دولة في بعض مراكز ومدن المحافظة، والتي قُدمت من المواطنين أو الجهات الإدارية المختصة، وتم بحث كل طلب على حدة، والاطلاع على التقارير الفنية وأعمال المسح الميدانية التي تم إعدادها، مع مراعاة الاشتراطات التخطيطية والضوابط التنظيمية المعمول بها، لضمان العدالة والشفافية في عمليات التقييم.