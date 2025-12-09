محافظ بني سويف يثمن جهود خفض نسبة الأمية بالمحافظة

أثنى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على الجهود النوعية التي شاركت فيها العديد من الجهات كفريق عمل واحد خلال الفترة الماضية في مجال محو الأمية وتعزيز الوعي المجتمعي، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة انعكست على مؤشرات تعليم الكبار بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الحكومة لتفعيل محاور وأهداف رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن تحسن المؤشرات في هذا القطاع نتيجة تعاون مثمر وواضح لتطبيق استراتيجية المحافظة، مؤكداً استمرار المحافظة في تنفيذ برامجها ومبادراتها النوعية، حيث تم تشكيل وحدات مثل وحدة السكان، وتفعيل دور المجتمع المدني من خلال وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي.

إضافة إلى تفعيل دور وحدة التنمية الاقتصادية في تنمية الجانب الفكري والتثقيفي ضمن استراتيجية المحافظة لتحسين جودة حياة المواطنين، والتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، وتفعيل دور وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص ووحدة شؤون الإعاقة، بجانب استثمار المبادرات الرئاسية مثل مبادرة "بداية لبناء الإنسان المصري".

جاء ذلك خلال مناقشة تقرير فرع هيئة تعليم الكبار ببني سويف، الذي عرضه الأستاذ أسامة وليام، مدير الفرع، والذي أشار إلى أن المؤشر الإجمالي لنسبة الأمية بالمحافظة انخفض إلى 13.4% بين الشريحة العمرية 15 سنة فأكثر، حيث بلغت النسبة بين الذكور 9.8%، وبين الإناث 17.2%.، حتى ٩/٣ /٢٠٢٥.

وأشار مدير الفرع إلى دعم المحافظ المستمر وتوجيهه بتسهيل كافة الجهود، وتعزيز الشراكات النوعية مع المجتمع المدني تحت رعايته، بما يسهم في وصول البرامج التعليمية والمبادرات التوعوية إلى جميع الفئات المستهدفة.