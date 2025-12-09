قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ بني سويف يكرّم الأبطال الرياضيين أبناء المدينة

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف

كرّم الدكتور محمد هاني غنيم  محافظ بني سويف، خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة الذي مجموعة من أبناء المحافظة المتميزين، تقديرًا لما قدموه من إنجازات رياضية بارزة وجهود مؤسسية وفنية ساهمت في رفع اسم المحافظة، وتعزيز كفاءة العمل التنفيذي. جاء ذلك بحضور السيد بلال حبش نائب المحافظ، واللواء حازم عزت السكرتير العام، والأستاذ هشام الجبالي وكيل وزارة الشباب والرياضة، والأستاذة صفاء علي طه مدير مركز معلومات التنمية المحلية، وعدد من قيادات المحافظة.

بدأ المحافظ مراسم التكريم بالاحتفاء بأبطال الرياضة من أبناء بني سويف ممن رفعوا علم مصر في المحافل الدولية، حيث كرّم اللاعب "عبدالنبي حسن أحمد"، لاعب منتخب مصر للكرة الطائرة جلوس والحاصل على الميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم التي استضافتها مدينة إنديانابوليس بالولايات المتحدة الأمريكية. ويعد عبدالنبي أحد أبرز لاعبي المنتخب، بعد مسيرة امتدت 30 عامًا حقق خلالها العديد من الألقاب الدولية التي جعلته نموذجًا ملهمًا في الإرادة وتحويل التحديات إلى نجاحات استثنائية.

كما شمل التكريم اللاعبة "جنا محمود سعد"، لاعبة نادي تليفونات بني سويف ومنتخب مصر للكاراتيه، بعد حصولها على الميدالية الفضية في بطولة شمال أفريقيا للكاراتيه لعام 2025 لفئة تحت 21 سنة لوزن 68 كجم، نظرًا لما قدمته من أداء متميز وتفوق لافت في واحدة من البطولات القوية على المستوى الإقليمي، وامتد التكريم ليشمل الكابتن "مروان أشرف"، مدرب نادي تليفونات بني سويف، تثمينًا لدوره الفاعل في إعداد اللاعبة ومساهمته الكبيرة في تحقيق هذا الإنجاز.

وتواصلت فعاليات التكريم بتقدير جهود أعضاء اللجنة المشكلة بقرار السيد المحافظ رقم (9 لسنة 2024)، والتي قامت بمراجعة وتدقيق التكلفة الفعلية لأعمال التخلص الآمن من مياه الأمطار خلال الأعوام من 2017/2018 حتى 2022/2023، حيث أسفرت جهود اللجنة عن تحقيق وفر مالي كبير لصالح موازنة المحافظة، مع الحفاظ الكامل على معايير الجودة في الأعمال المنفذة. وأكد المحافظ أن هذا العمل يجسد مستوى عاليًا من الدقة والانضباط ويعكس نموذجًا متميزًا للتعاون بين مختلف القطاعات التنفيذية.

وضمت قائمة المكرمين من ديوان عام المحافظة كلًا من: (عماد ربيع مدير الشئون المالية، مجدي محمد عويس مدير إدارة الموازنة، منال عبد الهادي من الشئون المالية، محمد محمود سعيد عضو التفتيش، وأسماء يسري عضو الشئون القانونية)، كما شمل التكريم مديري الإدارات الهندسية بالوحدات المحلية السبع وهم: (حنان ياسين، محمد سيد عبدالعزيز، نهى خاطر، فريالة عبد الله، أسماء محفوظ، أحمد مصطفى، وأسماء دقدق عبد العال)، تقديرًا لدورهم في المتابعة الفنية ودراسة الأعمال على الطبيعة، كذلك تم تكريم ممثلي المديريات الخدمية: (جاكلين يوسف من مديرية الطرق والنقل، نجوان حسين أحمد من ري بني سويف، عثمان عزت من الإسكان،  محمد فاروق  من الزراعة، و شعبان عبد الله  من مديرية المساحة، لدورهم في إعداد تقارير فنية دقيقة ساهمت في تحقيق وفر مالي ينعكس إيجابيًا على خطط التنمية بالمحافظة.

واختتم المحافظ مراسم التكريم بتقدير جهود عدد من  أعضاء الرصد الميداني بمركز معلومات التنمية المحلية وهم محمد صالح –بني عدي بمركز ناصر، محمد قرشي دشطوط بسمسطا، وهويدا عبد العظيم قرية بني محمد راشد بسمسطا) وذلك تثمينًا لدورهم المستمر في متابعة الأعمال على الأرض، ورصد المشكلات، ورفع التقارير الميدانية التي تمثل أحد أهم أدوات دعم القرار التنفيذي بالمحافظة.

من جانبهم أعرب المكرمون عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة من المحافظ، مؤكدين أن التكريم يمثل حافزًا قويًا لهم للاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وتعزيز دور المتابعة والتدقيق في مختلف الملفات، وتقديم نموذج يحتذى به في العمل الجماعي الهادف إلى دعم الصالح العام وتحقيق أفضل النتائج للمحافظة وأبنائها.

بني سويف محافظة بني سويف محافظ بني سويف

