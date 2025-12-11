أخبارأسوان.. متابعة انتخابات مجلس النواب ومشاهد مضيئة باللجان

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 10/12/2025 احداث متنوعة.

فقد اختتمت محافظة أسوان فعاليات اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء مستقرة وانسيابية.

حيث حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة عملية إغلاق صناديق الإقتراع بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها 152 لجنة داخل 3 دوائر إنتخابية ، والتى تستقبل 840 ألفًا و 731 ناخبًا وناخبة .

قبل لحظات من إغلاق لجان الاقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بأسوان توافد الناخبين خلال الفترة المسائية على لجان الاقتراع للمشاركة فى العملية الانتخابية.

وكان الإقبال متزايدا مقارنة بالفترة الصباحية، فى مختلف اللجان.

احداث متنوعة

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة بإعادة تأهيل 16 بئر جوفى بطاقة تصريف تبلغ 25 لتر/ ثانية لكل بئر ، وتتراوح أعماقها بين 80 و100 متر ، من بين 45 بئر بمنطقة الشلال أكدت الدراسة العلمية بأنها المصدر الأساسى للمياه الجوفية ، وهى الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع جامعتى أسوان والزقازيق والشركة .

يواصل كبار السن تسجيل المشاهد المضيئة بحرصهم المستمر على المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب داخل الدوائر الإنتخابية فى أسوان .

فلم يمنع السن الحاجة بدور من مواليد 1914 من مدينة البصيلية، ورغم بلوغها 111 عاما من العمر، من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة (إدفو- أسوان).

شهدت الدوائر الانتخابية الثلاث فى أسوان لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب إقبالاً من السيدات خلال بداية الفترة المسائية للتصويت فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب حيث تقدمن صفوف الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان .

https://www.elbalad.news/6796326





شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة ضخ الكميات الكافية لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والغذائية الأساسية بشكل مستمر داخل المجمعات الإستهلاكية لتوفيرها للمترددين عليها ، والعمل على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع داخل الأسواق المحلية .

شهدت لجان جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2025 أحد المواقف الإنسانية ، والتى تجسدت فى قيام المستشارة رئيس لجنة رقم 29 بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان بمساندة سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينها من الإدلاء بصوتها داخل اللجنة فى سهولة ويسر، بما يعكس التزام اللجان بتيسير الإجراءات لجميع الفئات.

وانتظمت أعمال جولة الإعادة على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان.

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير الأجواء الانتخابية واقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.



قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد عدد من اللجان الإنتخابية من بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات وذلك فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب ، والتى تجرى على يومى 10 و 11 ديسمبر الحالى .





