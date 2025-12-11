قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

أخبارأسوان.. متابعة انتخابات مجلس النواب ومشاهد مضيئة باللجان

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

شهدت محافظة أسوان على مدار الـ 24 ساعة من يوم الاربعاء الموافق: 10/12/2025 احداث متنوعة. 

فقد اختتمت محافظة أسوان فعاليات اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وسط أجواء مستقرة وانسيابية. 

حيث حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على متابعة عملية إغلاق صناديق الإقتراع بجميع اللجان الفرعية البالغ عددها 152 لجنة داخل 3 دوائر إنتخابية ، والتى تستقبل 840 ألفًا و 731 ناخبًا وناخبة .

https://www.elbalad.news/6796622

قبل لحظات من إغلاق لجان الاقتراع لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب بأسوان توافد الناخبين خلال الفترة المسائية على لجان الاقتراع للمشاركة فى العملية الانتخابية.

 وكان الإقبال متزايدا مقارنة بالفترة الصباحية، فى مختلف اللجان. 

https://www.elbalad.news/6796541

احداث متنوعة 

قامت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان برئاسة المهندس عامر أبو حلاوة بإعادة تأهيل 16 بئر جوفى بطاقة تصريف تبلغ 25 لتر/ ثانية لكل بئر ، وتتراوح أعماقها بين 80 و100 متر ، من بين 45 بئر بمنطقة الشلال أكدت الدراسة العلمية بأنها المصدر الأساسى للمياه الجوفية ، وهى الدراسة التى أعدتها أكاديمية البحث العلمى بالتعاون مع جامعتى أسوان والزقازيق والشركة .

https://www.elbalad.news/6796390

يواصل كبار السن تسجيل المشاهد المضيئة بحرصهم المستمر على المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب داخل الدوائر الإنتخابية فى أسوان .

فلم يمنع السن الحاجة بدور من مواليد 1914 من مدينة البصيلية، ورغم بلوغها 111 عاما من العمر، من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة (إدفو- أسوان).

https://www.elbalad.news/6796330

شهدت الدوائر الانتخابية الثلاث فى أسوان لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب إقبالاً من السيدات خلال بداية الفترة المسائية للتصويت فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب حيث تقدمن صفوف الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان .

https://www.elbalad.news/6796326


 

شدد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة ضخ الكميات الكافية لتلبية إحتياجات المواطنين من السلع الإستراتيجية والغذائية الأساسية بشكل مستمر داخل المجمعات الإستهلاكية لتوفيرها للمترددين عليها ، والعمل على إحداث التوازن المطلوب فى أسعار هذه السلع داخل الأسواق المحلية .

https://www.elbalad.news/6796002

شهدت لجان جولة الإعادة فى انتخابات مجلس النواب 2025 أحد المواقف الإنسانية ، والتى تجسدت فى قيام المستشارة رئيس لجنة رقم 29 بمدرسة عبدالمجيد حسين بمدينة أسوان بمساندة سيدة من ذوى الاحتياجات الخاصة وتمكينها من الإدلاء بصوتها داخل اللجنة فى سهولة ويسر، بما يعكس التزام اللجان بتيسير الإجراءات لجميع الفئات.

وانتظمت أعمال جولة الإعادة على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان. 

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير الأجواء الانتخابية واقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.
 

https://www.elbalad.news/6796006

قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتفقد عدد من اللجان الإنتخابية من بينها لجنة مدرسة عبد المجيد حسين الإعدادية بنات وذلك فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لإنتخابات مجلس النواب ، والتى تجرى على يومى 10 و 11 ديسمبر الحالى .


 

https://www.elbalad.news/6795872

أسوان محافظة اسوان اخبار محافظة اسوان

المزيد

