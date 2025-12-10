معمرة 111عامًا تدلي بصوتها بجولة الإعادة بإنتخابات النواب بأسوان.. شاهد

يواصل كبار السن تسجيل المشاهد المضيئة بحرصهم المستمر على المشاركة الإيجابية فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب داخل الدوائر الإنتخابية فى أسوان .

فلم يمنع السن الحاجة بدور من مواليد 1914 من مدينة البصيلية، ورغم بلوغها 111 عاما من العمر، من الإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة (إدفو- أسوان).

ويواصل الناخبون فى محافظة أسوان، التوافد بكثافة على اللجان الانتخابية التى فتحت أبوابها صباح اليوم، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى جولة الإعادة بالدوائر الملغاة في انتخابات النواب 2025.

برزت السيدات فى المشهد الانتخابى بصورة واضحة إذ توافدن على اللجان وسط أجواء من التنظيم والدعم من مسؤولى العملية الإنتخابية ، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات.

مشاهد مضيئة

وكانت قد سادت حالة من الهدوء داخل اللجان ، فيما كثفت الأجهزة المعنية من تواجدها لضمان انسياب العملية الانتخابية، وتشجيع المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم .

وانتظمت أعمال جولة الإعادة على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان بإجمالى 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وضمت الدائرة الأولى 54 لجنة فرعية بمركز أسوان بطاقة تصويتية بلغت 419 ألف و764 ناخبًا، وتنافس خلالها 16 مرشحًا من بينهم سيدة.

بينما شملت الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخبًا، ودخل السباق بها 17 مرشحًا بينهم 3 سيدات.

واحتوت الدائرة الرابعة بمركز إدفو على 55 لجنة فرعية بعدد ناخبين وصل إلى 336 ألف و129 ناخبًا، وتنافس فيها 20 مرشحًا بينهم سيدتان.