محافظ أسوان يتابع سير انتخابات النواب من مركز شبكة الطوارئ ..صور

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان سير الأجواء الانتخابية واقبال المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم فى اليوم الأول لجولة الإعادة للمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب وذلك من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وشارك مع المحافظ في أعمال المتابعة، اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، واللواء أحمد موسى المشرف على مركز السيطرة.

وأكد الدكتور إسماعيل كمال على مواصلة تكثيف الجهود من مسئولى المحليات بالتعاون مع الجهات المختصة لتسخير كافة الإمكانيات، وتقديم الدعم اللوجستى والإدارى الكامل أمام اللجان الإنتخابية حتى يتسنى للناخبين التوجه لصناديق الإقتراع ، وأداء صوتهم فى سهولة ويسر لاختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

مجلس النواب

ولفت المحافظ إلى أنه يتم بالتوازى توفير مقاعد الانتظار، والكراسى المتحركة لذوى الهمم وكبار السن ، فضلاً عن توفير المظلات ومبرادات المياه، وهو الذى يتكامل معه تنفيذ أعمال النظافة العامة لخلق أجواء جمالية وحضارية أمام اللجان الإنتخابية التى تضم١٥٢ لجنة فرعية تضم الدائرة الأولى منها بمركز أسوان ٥٤ لجنه فرعية ، والدائرة الثالثه بنصر النوبة ٤٣ لجنه فرعية ، والدائرة الرابعة بمركز إدفو ٥٥ لجنة فرعية .