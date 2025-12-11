مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر يتفقدان سير العملية الانتخابية

أجرى اللواء محمد ابو الليل مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد واللواء محمد الصاوي مدير أمن الأقصر، جولة تفقدية لعدد من اللجان الانتخابية، للاطمئنان على سير العملية في يومها الثاني والأخير، بدائرة قسم شرطة الأقصر.

شملت الجولة تفقد لجان منشأة العماري والعوامية و الكرنك ونجع الطويل، وذلك برفقة اللواء سامح درويش مساعد مدير أمن الأقصر واللواء ضياء ماهر مدير الإدارة العامة لمرور الأقصر، والمقدم مصطفي شاهين مفتش مباحث البندر، والمقدم أحمد ناصف رئيس مباحث قسم شرطة الأقصر، والنقيب عاصم نور الدين معاون أول مباحث البندر، وعددا من قيادات الأمن.

ويشهد محيط اللجان والمقار الانتخابية اليوم الخميس، انتشار أمني مكثف، وذلك قبل بدء عملية التصويت في الدوائر الـ 30 الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والتي من بينها محافظة الأقصر.

وكان اعتمدت مديرية أمن الأقصر خطة أمنية شاملة، أبرزها توفير مظلة أمنية قوية تضمن سلامة المواطنين أثناء مشاركتهم في عملية التصويت، وتوظيف كل الإمكانات اللوجستية والتقنية والمركبات الحديثة، في إطار منظومة أمنية مطوّرة، فضلا عن تكثيف القوات في محيط اللجان والطرق المؤدية لها، وتسيير دوريات أمنية وخدمات مرورية لتسهيل وصول الناخبين إلى لجان الاقتراع، كما جرى تعزيز نقاط الارتكاز الأمني، ودعم قوات التدخل السريع، وتواجد عناصر الشرطة النسائية للتعامل الفوري مع أي مستجدات.