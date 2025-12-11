قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة

طارق الأمير
طارق الأمير
محمد شحتة

طارق الأمير، فنان مصري، بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر "2014".

طارق الأمير

تسبب الفنان طارق الأمير، في حالة من القلق لدى جمهوره ومحبيه، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، يرقد بسببها في العناية المركزة.

كشفت شقيقته، لمياء الأمير، عن حالته فقالت: حالة الفنان طارق الأمير حرجة جدًا وأن عضلة القلب توقفت لمدة 18 دقيقة وتوقفت معها أيضًا الكلى، ولكن سرعان ما سيطر الأطباء على الأمر وعاد النبض للقلب مجددًا.

وأضافت لمياء الأمير: أن شقيقها حاليًا فقد الوعي بشكل كامل وما زال في الرعاية المركزة، والأطباء يتابعون حالته.

وتعيش أسرة الفنان طارق الأمير في حالة من القلق الشديد وتطالب الجمهور بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية، ومن المقرر أن تكشف الأسرة تفاصيل الحالة المرضية لطارق الأمير فور تحسن حالته.

الحالة الصحية للفنان طارق الأمير

بدوره، كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكى تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق الأمير بعد تعرضه لوعكة كما تداول خلال الساعات القليلة الماضية.

طارق الأمير في فيلم عسل أسود

وقال أشرف زكى فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، ان الفنان طارق الأمير يتواجد حاليا فى العناية المركزة بمستشفى دار الشفا، وذلك بسبب تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية اثر وجود بعد المشاكل بالقلب.

وكان طالب شقيقه يحيى بالدعاء له بعد دخوله الى المستشفى ، ونشر صورة تجمعه بشقيقه الفنان طارق الأمير ،  وكتب:"عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأميرعن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوء أبداً، فهو فى حالة حرجة جداً فى العناية المركزة."

طارق الأمير الحالة الصحية للفنان طارق الأمير الفنان طارق الأمير المهن التمثيلية أشرف زكى

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

منتخب مصر مواليد 2009

منتخب مصر مواليد 2009 يتعادل مع إنبي 2007 في ثاني التجارب الودية

الزمالك

تأكيدا لـ صدى البلد.. اتحاد الكرة يوافق على تأجيل مباراة الزمالك والبلدية بـ كأس مصر

منتخب جنوب إفريقيا

تشكيل جنوب إفريقيا لبطولة كأس الأمم 2025

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

