فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة

طارق الأمير، فنان مصري، بدأ مشواره الفني في التسعينيات، وقدم عددا من الأدوار البارزة، مثل دور هاني في فيلم اللي بالي بالك عام 2003، ودور عبد المنصف في فيلم عسل أسود عام 2010، إضافة إلى مشاركاته في أعمال مثل صنع في مصر "2014".

طارق الأمير

تسبب الفنان طارق الأمير، في حالة من القلق لدى جمهوره ومحبيه، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة خلال الساعات الماضية، يرقد بسببها في العناية المركزة.

كشفت شقيقته، لمياء الأمير، عن حالته فقالت: حالة الفنان طارق الأمير حرجة جدًا وأن عضلة القلب توقفت لمدة 18 دقيقة وتوقفت معها أيضًا الكلى، ولكن سرعان ما سيطر الأطباء على الأمر وعاد النبض للقلب مجددًا.

وأضافت لمياء الأمير: أن شقيقها حاليًا فقد الوعي بشكل كامل وما زال في الرعاية المركزة، والأطباء يتابعون حالته.

وتعيش أسرة الفنان طارق الأمير في حالة من القلق الشديد وتطالب الجمهور بالدعاء له لتجاوز هذه الأزمة الصحية، ومن المقرر أن تكشف الأسرة تفاصيل الحالة المرضية لطارق الأمير فور تحسن حالته.

الحالة الصحية للفنان طارق الأمير

بدوره، كشف نقيب المهن التمثيلية دكتور أشرف زكى تفاصيل الحالة الصحية للفنان طارق الأمير بعد تعرضه لوعكة كما تداول خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال أشرف زكى فى تصريح خاص لموقع صدى البلد ، ان الفنان طارق الأمير يتواجد حاليا فى العناية المركزة بمستشفى دار الشفا، وذلك بسبب تعرضه لأزمة صحية خلال الأيام الماضية اثر وجود بعد المشاكل بالقلب.

وكان طالب شقيقه يحيى بالدعاء له بعد دخوله الى المستشفى ، ونشر صورة تجمعه بشقيقه الفنان طارق الأمير ، وكتب:"عن إيمان ويقين بأن الدعاء يغير الأقدار، فالرجاء الدعاء لأخى طارق الأميرعن ظهر غيب، فأسألك يا رب بكل اسم هو لك أن تنجيه وتعفو عنه وتشفيه شفاءً لا يغادر سقماً، ولا تورينا فيه سوء أبداً، فهو فى حالة حرجة جداً فى العناية المركزة."