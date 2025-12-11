دورات تدريبية للسيدات المعيلات لتعلم الخياطة فى مطروح

أعلن عبد الرازق السعودي رئيس مجلس امناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات المعيلات لتعلم الخياطة .

واضاف ان الدورة لا تقتصر فقط على الإبر والخيوط، بل هو اكتشاف إمكانيات جديدة والتعبير عن ذاتك بأسلوب مبتكر مع تعلم الخطوات الأساسية للخياطة بطريقة سهلة وممتعة، حتى لو لم تكن لديك أي خلفية سابقة.

وأكد رئيس مجلس امناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم أن دورات الخياطة تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل عصري وأنيق ، وسوف تنمي مهارات السيدات المتدربات التي ستكتسبها في نهاية كل دورة ، بالاضافة الي تمكين المرأة اقتصادياً ليعود بالنفع عليها وعلي الاسر الاولي بالرعاية من أعضاء المؤسسة بمطروح .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة إنهاء أعمال إنشاء ملعب مركز شباب السلام بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة وعدد من كبار مشايخ سيوة

وأوضح الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المركز والملعب يقع على مساحة 13 الف 800م٢ بوقع 115م. *120م، يخدم حوالى 3 آلاف نسمه بالمنطقة بسيوة بتكلفة 2.3مليون جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضه

كما شهد محافظ مطروح خلال التفقد عدد من الاستعراضات الرياضية من لاعبى الكاراتية

كما أطلق محافظ مطروح خلال تفقد أعمال التطوير لملعب السلام شارة بدء التصفيات للالعاب المشاركة في الأولمبياد للمحافظات الحدودية وذلك في كرة القدم

كما كرم محافظ مطروح عدد من الناشطين بمديرية الشباب والرياضة بمطروح وسيوة

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير مركز شباب ابو شروف بتكلفة 5.6 مليون جنيه تضم إنشاء سور بتكلفة 3.3 مليون جنيه ، وتطوير الملعب بتكلفة 2.3 مليون جنيه

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور أشرف صبحى. وزير. الشباب والرياضة على دعمه لمنظومة الشباب والرياضة بمطروح حيث ياتى تطوير المركزين من خلال نتائج وزير الشباب والرياضة لسيوة في يناير الماضي