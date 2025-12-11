قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرارات عاجلة بشأن الطلاب غير المسددين للمصروفات في المدارس الخاصة
الوادي الجديد تدرس التوسع في إنشاء المدارس المصرية اليابانية بمراكز المحافظة
البيت الأبيض يحسم الجدل : لا قوات أمريكية في غزة مع الاستقرار الدولية
أزارو يسجل الهدف الأول للمغرب في مرمى سوريا بربع نهائي كأس العرب
التعليم تسمح للمدارس الخاصة بفتح أكاديميات تعليمية ورياضية بعد مواعيد العمل
مرافعة نارية للنيابة العامة في قضية طفل المنشار قاتل صديقه .. فيديو
أول تعليق من نجوى فؤاد بعد توجيه الرئيس السيسي برعاية كبار الفنانين | خاص
الذهب يشتعل مجددًا بعد قرار المركزي الأمريكي.. عيار 21 مفاجأة
الأزهر: التصدق بالأغطية والملابس وإصلاح الأسقف في الشتاء تكافل حثنا عليه الشرع
كوت ديفوار تطالب واشنطن بنشر طائرات تجسس للقضاء على الإرهاب
منتشر في الأسواق .. نوع خضار يحمى من البواسير وأمراض القلب
فقد الوعي تماما | تطور صادم في حالة طارق الأمير الصحية بالعناية المركزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دورات تدريبية للسيدات المعيلات لتعلم الخياطة فى مطروح

دورات تدريبية لتعلم الخياطة للسيدات
دورات تدريبية لتعلم الخياطة للسيدات
ايمن محمود

 أعلن عبد الرازق السعودي رئيس مجلس امناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم والتنمية المجتمعية عن تنظيم دورات تدريبية للسيدات المعيلات لتعلم الخياطة .

واضاف ان الدورة  لا تقتصر فقط على الإبر والخيوط، بل هو  اكتشاف إمكانيات جديدة والتعبير عن ذاتك بأسلوب مبتكر   مع تعلم الخطوات الأساسية للخياطة بطريقة سهلة وممتعة، حتى لو لم تكن لديك أي خلفية سابقة.

وأكد رئيس مجلس امناء مؤسسة اللؤلؤة لذوي الهمم أن دورات الخياطة   تهدف لتلبية احتياجات السوق المحلي بشكل عصري وأنيق ، وسوف تنمي مهارات السيدات المتدربات التي ستكتسبها في نهاية كل دورة ، بالاضافة الي تمكين المرأة اقتصادياً ليعود بالنفع عليها وعلي الاسر الاولي بالرعاية من أعضاء المؤسسة بمطروح .

من ناحية اخرى وفى وقت سابق تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  خلال زيارته الميدانية لواحة سيوة إنهاء أعمال إنشاء ملعب مركز شباب السلام بحضور اللواء مجدي الوصيف السكرتير العام والنائبة فتحية السنوسي والدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة واللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة سيوة  وعدد من كبار مشايخ سيوة 

وأوضح الدكتور وليد رفاعي وكيل وزارة الشباب والرياضة أن المركز والملعب يقع على مساحة 13 الف 800م٢ بوقع 115م. *120م، يخدم حوالى 3 آلاف نسمه بالمنطقة بسيوة بتكلفة 2.3مليون جنيه بتمويل من وزارة الشباب والرياضه 

 كما شهد محافظ مطروح خلال التفقد عدد من الاستعراضات الرياضية من لاعبى الكاراتية

كما أطلق محافظ مطروح خلال تفقد أعمال التطوير لملعب السلام  شارة بدء  التصفيات للالعاب المشاركة في  الأولمبياد للمحافظات  الحدودية وذلك في كرة القدم

كما كرم محافظ مطروح عدد من الناشطين بمديرية الشباب والرياضة بمطروح وسيوة 

كما تفقد محافظ مطروح أعمال تطوير مركز شباب ابو شروف بتكلفة 5.6 مليون جنيه تضم إنشاء سور بتكلفة 3.3 مليون جنيه ،  وتطوير  الملعب بتكلفة 2.3 مليون جنيه

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح  الشكر والتقدير للاستاذ الدكتور أشرف صبحى. وزير. الشباب والرياضة على دعمه لمنظومة الشباب والرياضة بمطروح حيث ياتى تطوير المركزين من خلال نتائج وزير الشباب والرياضة لسيوة في يناير الماضي

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات احبار محافظة مطروح دورة تدريبية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

أعراض فيروس H1N1 شديدة.. تحذيرات عاجلة للمدارس وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة

ليلي عبد اللطيف

تنبؤات ليلى عبد اللطيف حول محمد صلاح تثير الجدل.. ماذا قالت؟

محمد صلاح

قرار صادم من ليفربول ضد محمد صلاح قبل كأس أمم إفريقيا

فتاة - أرشيفية

سميرة أمام محكمة الأسرة: زوجي أجبرني على أفعال مُشينة.. فطلبت الخُلع

فيلم الست

تعر ف على إيرادات فيلم الست في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية

صغير _ أرشيفية

انعزال الطلاب واضطرابات النوم.. كواليس واقعة تحـ.ـرش جديدة بمدرسة في التجمع

وزير التربية والتعليم

تفاصيل عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 .. ماذا أعلنت التعليم؟

سعر البانيه اليوم

كيلو البانيه بـ 180 جنيهًا.. أسعار الفراخ اليوم الخميس 11-12-2025

ترشيحاتنا

جهاز

هل أصبح الانتقال من دفتر المدرسة إلى الشاشة الذكية خطوة طبيعية نحو جيل أكثر إنتاجية؟

قابلة للطى

كيف أعادت الهواتف القابلة للطي تشكيل علاقة المستخدم مع الشاشة؟

روتر

إطلاق راوتر جديد بتصميم فني مستوحى من الحمم البركانية

بالصور

انتشار فيروس أنفلونزا H1N1.. علاج البرد في 3 أيام | حلول فعالة

علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد
علاج سريع للبرد

أثار حالة من القلق.. اصطياد تمساح قرية الزوامل في بلبيس| صور

تمساح
تمساح
تمساح

فيديو

محمد صلاح

بعد أزمته الأخيرة .. ما نبوءة ليلى عبد اللطيف عن مصير محمد صلاح‎؟

رسالة رباب صلاح

من أنتم؟!.. رسالة رباب شقيقة محمد صلاح لمنتقديه

مقلب طلاب لمدرستهم

مكنتش خناقة.. مقلب طلاب في معلمتهم علشان يحتفلوا بعيد ميلادها

طفل بعظام زجاجية

طفل بعظام زجاجية.. تعاطف واسع وتحركات لإنقاذ زياد من مرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد