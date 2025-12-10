قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

محافظ أسوان: تأهيل 16 بئرا للحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية

أ ش أ

 قال محافظ أسوان الدكتور إسماعيل كمال، إن شركة مياه الشرب والصرف الصحى قامت بتأهيل 16 بئرا جوفيا؛ وذلك للحد من ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية وتخفيف المعاناة عن المواطنين المقيمين بهذه المناطق.
وأوضح المحافظ - وفق بيان أصدرته المحافظة اليوم - أن هذه الخطوة تمثل محوراً رئيسياً في الحد من ارتفاع منسوب المياه الجوفية داخل عدد من المناطق السكنية؛ بما يسهم في حماية الأرواح والحفاظ على الثروة العقارية، فضلاً عن دورها في تعزيز إمدادات مياه الشرب وربطها على الشبكة نظراً لتميزها بنقاء وجودة عالية؛ حيث تستمد مياهها من مجرى نهر النيل بمنطقة الحبس بين السد العالي وخزان أسوان القديم.
من جانبه، أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي عامر أبو حلاوة أن العمل يجرى على قدم وساق داخل محطة الآبار بناءً على تعليمات محافظ أسوان؛ حيث تم تقسيم الآبار إلى آبار الشلال السفلية بإجمالي 16 بئرا، وآبار الشلال العلوية بإجمالي 27 بئرا، وآبار الشلال الوسطى بإجمالي بئران.
وأضاف أبو حلاوة أن الآبار تحتاج لإعادة تأهيل وبعض الغواطس والمحركات وخطوط الطرد لتعزيز البنية التحتية لقطاع المياه وتحقيق استدامة مصادرها، مشيراً إلى أنه بالنسبة للآبار العلوية فتقع على مساحة 10 ألاف م2 .
وعلى صعيد آخر، أعلنت جامعة أسوان برئاسة الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، القائم بأعمال رئيس الجامعة، عن فتح باب الترشح لشغل منصب عميد كلية الآداب من بين الأساتذة العاملين بالكلية، وذلك اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 11 ديسمبر وحتى الأربعاء 17 ديسمبر 2025.
م ع س/ م ع ى - ك ف 

أسوان مياه الشرب

