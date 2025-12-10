محافظ المنيا يُطلق مرحلة جديدة للكشوفات الطبية وتوزيع النظارات لطلاب الابتدائي

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، انطلاق مرحلة جديدة من الكشوفات الطبية المتخصصة، والعلاج وتوزيع النظارات الطبية، إضافة إلى تنفيذ التدخلات الجراحية اللازمة، ضمن المبادرة الرئاسية "عيون أطفالنا مستقبلنا" وذلك بدءًا من الأسبوع المقبل، لفحص وعلاج مشكلات الإبصار لدى تلاميذ المرحلة الابتدائية بمدارس قرى ومراكز المحافظة.

وأكد اللواء كدوانى أن محافظة المنيا تُعد من أوائل المحافظات الداعمة لتنفيذ المبادرات الرئاسية التي تستهدف صحة المواطنين، وفي مقدمتها صحة الأطفال باعتبارهم جيل المستقبل.

وأوضح أن المبادرة تأتي ضمن برنامج "بداية جديدة.. لبناء الإنسان" وفي إطار بروتوكول التعاون بين وزارات التنمية المحلية والصحة والسكان والتربية والتعليم والتضامن الاجتماعي والجمعية العالمية لأندية الليونز.

ووجّه المحافظ بتقديم كافة أشكال الدعم لضمان استفادة أكبر عدد من أبناء المحافظة.

في هذا السياق، استقبل اللواء دكتور محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وفد المؤسسة العالمية لأندية الليونز، الذي ضم الدكتور عرفة قيقة، رئيس المبادرة بالمؤسسة، والمهندسة دعاء المصري، منسقة المبادرة في المنيا.

وخلال اللقاء، تم استعراض أهداف المبادرة وآليات تنفيذ الكشوفات والعلاج، وذلك بحضور الدكتور محمود عمر عبد الوهاب، وكيل وزارة الصحة، وصابر عبد الحميد زيان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد حسانين عبد اللاه، رئيس الإدارة المركزية الأزهرية بالمنيا.

وأوضح وكيل وزارة الصحة أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو الوصول إلى جيل يتمتع بصحة بصرية سليمة، من خلال الكشف المبكر عن ضعف النظر الذي يمكن الوقاية منه، وتقديم العلاج المناسب عبر منظومة متكاملة تستهدف جميع الأطفال من 6 إلى 12 عامًا بمدارس المرحلة الابتدائية، بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة للأطفال الذين يعانون من مشكلات بصرية، ويسهم في دعم تطورهم الأكاديمي والاجتماعي.

من جانبه، أكد الدكتور عرفة قيقة أن أعمال الكشف ستُنفذ داخل مدارس تم تجهيزها كمستشفيات ميدانية مزودة بأحدث الأجهزة، بما يتيح للطلاب تلقي الخدمة الطبية دون الحاجة إلى الانتقال لمرافق صحية أخرى، كما سيتم توزيع المستلزمات العلاجية والنظارات الطبية مجانًا، وتحويل الحالات التي تتطلب تدخلات متقدمة أو جراحية إلى مستشفيات متخصصة بالتنسيق مع الجهات التعليمية والصحية.

وأضاف أن المبادرة تستهدف فحص وعلاج نحو 8.5 مليون طالب في 10 آلاف مدرسة ومعهد أزهري على مستوى الجمهورية خلال السنوات الثلاث المقبلة حتى عام 2027، وتم حتى الآن فحص وعلاج 1.85 مليون تلميذ، وتقديم 14 ألف نظارة طبية.

يذكر أن الفحص الأولي بالمحافظة نُفذ بكفاءة من خلال 300 فريق طبي من الزائرات الصحيات بمديرية الشؤون الصحية بالمنيا، عقب تدريبهن على أيدي خبراء العيون المشاركين في المبادرة، حيث شمل الفحص 667 ألف طالب، وتم رصد مشكلات إبصار محتملة لدى نحو 37 ألف تلميذ، ممن سيخضعون للكشوفات الطبية الدقيقة وعلاجهم داخل المدارس المركزية.