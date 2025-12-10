انتظام سير العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة بالمنيا

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن جميع المقار واللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في 30 دائرة موزعة على 10 محافظات، وهي الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها وفق قرار المحكمة الإدارية العليا ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

الدوائر الملغاة في المنيا

أوضح المراسل أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات التي تُعاد فيها الانتخابات بالكامل داخل 5 دوائر، أبرزها دوائر مركز المنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوي، حيث يتنافس 19 مرشحاً على 13 مقعداً مخصصاً للمحافظة.

تأمين العملية الانتخابية

وأضاف أن الجهات التنفيذية والأمنية في المنيا نفذت خطة تنسيقية محكمة لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين منذ اللحظات الأولى.

وأشار إلى تشغيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة إلى جانب الغرف الفرعية في المراكز والمديريات، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ، بما يضمن انسيابية الحركة داخل اللجان وعدم تعطل العملية الانتخابية.