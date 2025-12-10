"إكسترا نيوز" ترصد انطلاق التصويت بالدوائر الملغاة لانتخابات النواب بالجيزة

أفادت مراسلة "إكسترا نيوز" ريهام فيكتور من أمام مدرسة الشيخ جواهر ببولاق الدكرور، بأن لجان جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 فتحت أبوابها منذ الصباح، بعد صدور أحكام قضائية قضت بإلغاء نتائج عدد من الدوائر وإعادة العملية الانتخابية فيها بشكل كامل.

نفس المرشحين ونفس المقار

وأوضحت المراسلة أن الإعادة تشمل المرشحين أنفسهم الذين خاضوا الجولة الأولى، بعد ثبوت مخالفات أثرت على سير العملية الانتخابية في عدد من الدوائر.

محافظات الجيزة تشهد أكبر عدد من دوائر الإعادة

وأضافت أن محافظة الجيزة تشمل أكبر عدد من دوائر الإعادة، وهي: الجيزة، أول أكتوبر، الهرم، البدرشين، بولاق الدكرور، منشية القناطر، والعمرانية.

وأشارت إلى أن اللجان تستقبل الناخبين يومي الأربعاء والخميس، 10 و11 ديسمبر، من التاسعة صباحاً حتى التاسعة مساءً، مؤكدة أن جولة الإعادة عملية انتخابية جديدة بالكامل وليست امتدادًا للجولة السابقة.