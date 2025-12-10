وفد "سيمنز إنرجي-مصر" يتفقد مشروع إحلال محولات القدرة بمحطة السد العالي وخزان أسوان

استقبل المهندس خالد عابدين زكى رئيس قطاعات الشئون الفنية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وفدا من مسئولي شركة "سيمنز إنرجي مصر"، يرافقهم عدد من مديري مصانع شركة سيمنز بالصين، في زيارة ميدانية لمتابعة أعمال مشروع إحلال محولات القدرة الرئيسية بمحطة كهرباء السد العالي ومحطتي كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية.



وذكرت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الوفد استعرض، خلال اللقاء، أحدث التقنيات المتقدمة في مجال تصنيع وتطوير محولات القدرة، مع التأكيد على التزام شركة سيمنز بتوفير الحلول الفنية التي تضمن رفع كفاءة التشغيل بالمحطات الثلاث بما يواكب أعلى معايير الجودة العالمية.



كما استعرض المهندس حسين لطفي رئيس قطاع المشروعات بالشركة، الأعمال التي تم إنجازها في المحطات الثلاث، وما يجري تنفيذه حاليا، إضافة إلى متابعة تقارير المواقع وعمليات التنسيق بين الفرق؛ لضمان تحقيق التكامل الكامل بين مختلف مراحل المشروع.



وخلال الزيارة الميدانية، تفقد الوفد الأعمال الجارية بمحطة كهرباء السد العالي، واطلع على مراحل تنفيذ الإحلال لمحولات القدرة بالمحطة.



وبعد الانتهاء من الجولة بمحطة كهرباء السد العالي انتقل الوفد إلى محطتي كهرباء أسوان الأولى والثانية، وكان فى استقبالهم عدد من القيادات، وذلك لاستكمال المتابعة الميدانية ومراجعة الوضع التنفيذي للمشروع على أرض الواقع، حيث تم بحث احتياجات كل محطة وخطط العمل التفصيلية الخاصة بعمليات التطوير المقررة.



تأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمشروع الإحلال والتطوير الممول من بنك التعمير الألماني KfW، حيث تمت مناقشة خطة العمل الحالية، والتنسيق الخاص بمراحل التطوير التالية، وآليات تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية بمحطة السد العالي وخزان أسوان-1 وخزان أسوان- 2، مع مراجعة الجدول الزمني للتنفيذ وضمان الالتزام بمعايير الجودة والأمان.



كما تعكس الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة سيمنز انرجى، وتؤكد استمرار العمل المشترك لتطوير البنية الأساسية بمحطات التوليد الرئيسية في أسوان؛ بما يسهم في دعم استدامة وكفاءة منظومة الطاقة الكهربائية في مصر .



من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد النبي نائب رئيس شركة "سيمنز انرجي مصر"، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل، والدقة الملحوظة في تنفيذ مراحل المشروع، تؤكد أننا نسير بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة محولات القدرة بالمحطات الثلاث وفق أعلى معايير الجودة.

