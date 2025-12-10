قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أبو الغيط: تصاعد التوتر بين القوى الكبرى يشير إلى حرب باردة جديدة
طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة «أفشة» بعد مباراة الأردن ومدة غيابه
حسين الشحات يوضح موقفه من العودة للملاعب: أنتظر إشارة الجهاز الفني
المرحوم يطاردها.. بوسي من سلالم المسارح لخناقة المحاكم.. ما القصة ؟
محافظ أسوان يتابع إغلاق صناديق الاقتراع داخل 152 لجنة انتخابية بمختلف المراكز والمدن |شاهد
لجنة متابعة الانتخابات بالأقصر: تحرير 6 محاضر خروقات انتخابية وإحالتها للنيابة
عبدالمنعم سعيد: تقرير الأمن القومي الأمريكي يعكس «روح ترامب» ويُعيد الولايات إلى القرن الـ19
كأس عاصمة مصر .. «زد» يفوز على «سموحة» بهدف عبدالرحمن البانوبي
سعيد عبد الحافظ: العمل الحقوقي في مصر يشهد مرحلة تعاون غير مسبوق مع مؤسسات الدولة
بحوزتهم أموال وبطاقات.. انتخابات سوهاج: ضبط عدد من الأشخاص يقدمون رشاوي للناخبين
الوطنية للانتخابات: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه بلاغات شراء أصوات في أكتوبر والعمرانية
أحمد موسى يطالب بزيادة الغرامات على مروّجي الشائعات ويحذر من التصوير غير القانوني
محافظات

وفد "سيمنز إنرجي-مصر" يتفقد مشروع إحلال محولات القدرة بمحطة السد العالي وخزان أسوان

محطة السد العالي
محطة السد العالي
أ ش أ

استقبل المهندس خالد عابدين زكى رئيس قطاعات الشئون الفنية القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء، وفدا من مسئولي شركة "سيمنز إنرجي مصر"، يرافقهم عدد من مديري مصانع شركة سيمنز بالصين، في زيارة ميدانية لمتابعة أعمال مشروع إحلال محولات القدرة الرئيسية بمحطة كهرباء السد العالي ومحطتي كهرباء خزان أسوان الأولى والثانية.


وذكرت شركة المحطات المائية لإنتاج الكهرباء - في بيان اليوم /الأربعاء/ - أن الوفد استعرض، خلال اللقاء، أحدث التقنيات المتقدمة في مجال تصنيع وتطوير محولات القدرة، مع التأكيد على التزام شركة سيمنز بتوفير الحلول الفنية التي تضمن رفع كفاءة التشغيل بالمحطات الثلاث بما يواكب أعلى معايير الجودة العالمية.


كما استعرض المهندس حسين لطفي رئيس قطاع المشروعات بالشركة، الأعمال التي تم إنجازها في المحطات الثلاث، وما يجري تنفيذه حاليا، إضافة إلى متابعة تقارير المواقع وعمليات التنسيق بين الفرق؛ لضمان تحقيق التكامل الكامل بين مختلف مراحل المشروع.


وخلال الزيارة الميدانية، تفقد الوفد الأعمال الجارية بمحطة كهرباء السد العالي، واطلع على مراحل تنفيذ الإحلال لمحولات القدرة بالمحطة.


وبعد الانتهاء من الجولة بمحطة كهرباء السد العالي انتقل الوفد إلى محطتي كهرباء أسوان الأولى والثانية، وكان فى استقبالهم عدد من القيادات، وذلك لاستكمال المتابعة الميدانية ومراجعة الوضع التنفيذي للمشروع على أرض الواقع، حيث تم بحث احتياجات كل محطة وخطط العمل التفصيلية الخاصة بعمليات التطوير المقررة.


تأتي الزيارة في إطار المتابعة الميدانية لمشروع الإحلال والتطوير الممول من بنك التعمير الألماني KfW، حيث تمت مناقشة خطة العمل الحالية، والتنسيق الخاص بمراحل التطوير التالية، وآليات تنفيذ الأعمال الفنية والإنشائية بمحطة السد العالي وخزان أسوان-1 وخزان أسوان- 2، مع مراجعة الجدول الزمني للتنفيذ وضمان الالتزام بمعايير الجودة والأمان.


كما تعكس الزيارة عمق الشراكة الاستراتيجية بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وشركة سيمنز انرجى، وتؤكد استمرار العمل المشترك لتطوير البنية الأساسية بمحطات التوليد الرئيسية في أسوان؛ بما يسهم في دعم استدامة وكفاءة منظومة الطاقة الكهربائية في مصر .


من جانبه، أعرب المهندس محمد عبد النبي نائب رئيس شركة "سيمنز انرجي مصر"، أن الجهود الكبيرة التي تبذلها فرق العمل، والدقة الملحوظة في تنفيذ مراحل المشروع، تؤكد أننا نسير بخطوات ثابتة نحو تطوير منظومة محولات القدرة بالمحطات الثلاث وفق أعلى معايير الجودة.
 

مصر السد العالي العضو المنتدب

صورة أرشيفية

إجازة للطلاب| تعليق الدراسة في مدارس لجان انتخابات مجلس النواب غداً

محمد صلاح

مفاجأة كبرى في مصير محمد صلاح مع ليفربول.. تعرف عليها

وزير التربية والتعليم

التعليم تنعي طالب مدرسة STEM ببني سويف وتكشف تفاصيل وفاته

وفاة الطالب أدهم

والده سابه وتجاهل مرضه| القصة الكاملة لوفاة طالب مدرسة STEM ببني سويف

الأرصاد

الأرصاد: القاهرة الكبرى على موعد مع ظاهرة جوية خلال الساعات القادمة

تامر حسني

راقد مبيتحركش.. حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ تامر حسني |تفاصيل

تعبيرية

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملة

الايجار القديم

زيادات الإيجار القديم.. و15% زيادة سنوية ثابتة حتى تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر

مفتي الجمهورية مع محافظ الدقهلية

المفتي يهنئ محافظ الدقهلية بانضمام المنصورة للشبكة العالمية لمدن التعلم GNLC

دار الإفتاء

هل يجوز للوالد كتابة كل ممتلكاته لبناته فقط دون إخوتهم؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور محمود شلبي

هل الدعاء بـ"ربنا يكفينا شرك" يعتبر ذنبًا؟.. أمين الفتوى يجيب

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية

أكلة الشتاء الرسمية.. طريقة عمل العدس التركي

مقرمش و لذيذ.. طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس

أمطار وسيول قبل بدء الشتاء رسمياً.. باقي كام يوم؟

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

