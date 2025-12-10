نزاع في جراج مُظلم وتهديدات سابقة.. محامي الفنان الراحل سعيد مختار يكشف مفاجآت |فيديو

كشف أنيس المناوي، محامي الفنان الراحل سعيد مختار، تفاصيل الحادثة التي أدت إلى وفاته.





وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» على قناة صدى البلد2، أن الفنان الراحل فوجئ عند وصوله إلى النادي بوجود المتهم برفقة زوجته الثانية في جراج مظلم أمام بوابة النادي، وهو مكان لا توجد به كاميرات مراقبة، ما أدى إلى نشوب نزاع انتهى بطعنه بسكين وتسبب في وفاته، مشيرًا إلى أن زوجته الثانية فرت هاربة من مكان الحادث.



وأضاف أن سعيد مختار كان قد بدأ إجراءات قانونية ضد زوجته الثانية بعد اكتشاف العلاقة مع المتهم، وأن النيابة العامة تحقق حاليًا في كافة التفاصيل.وأكد أن هناك تهديدات سابقة وصلت للمرحوم من المتهم، وسجلت مستندات ومكالمات تبين سلوك المتهم العدواني على مدار سنوات، فيما يشير إلى أن زوجته الثانية كانت على علم بما يحدث رغم رفعها دعوى خلع لم يُفصل فيها بعد.

