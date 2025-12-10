قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
فابريزيو رومانو : ليفربول لم يعاقب محمد صلاح ماليا
سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل والوجه البحري| الطقس
غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون
أسطورة مانشستر يونايتد : محمدصلاح لن يوافق على عرض الشياطين
كان يريد رؤية ابنه.. تفاصيل إنهاء حياة الفنان سعيد مختار

كريم ناصر

تصدرت واقعة مقتل الفنان سعيد مختار مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد تداول أنها نتيجة خلاف عائلي اثناء رؤية الفنان نجله في نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

في البداية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع قتيل أمام نادي شهير في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الفنان سعيد مختار وطليقته وزوجها اثناء رؤية الفنان نجله في النادي، ووفاة الفنان بـ طعنة سددها له زوج طليقته خلال المشاجرة.

وكشف محامي المجني عليه، أنه أثناء وجود الضحية في محيط نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات والذي يعيش مع والدته بعد الانفصال، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وخلال الاشتباك سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال.

كما أكد، أن وجود المجني عليه في موقع الحادث كان بغرض رؤية نجله فقط وليس المشاجرة كما ردد البعض، ما تعرض له الفنان سعيد مختار كان اعتداءً مباغتًا وغادرًا تطور لطعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث تم ضبط المتهم الأول والتحقيق معه فورًا، وما زالت المتهمة الثانية هاربة.

وفاة الفنان سعيد مختار الفنان سعيد مختار قضية الفنان سعيد مختار

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

حسين الشحات

25 مليون جنيه في الموسم.. تفاصيل عرض الأهلي لحسم مستقبل حسين الشحات

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

أرشيفية

لو بتفكر تتجوز.. بـ40 ألف جنيه اشتري شبكتك والشعبة تكشف مفاجآت

صورة أرشيفية

الأمم المتحدة: يجب العمل على تسوية الصراع في أوكرانيا واحترام الاتفاقات

جانب من المشاركة

الوادي الجديد.. خدمات لوجستية مكثفة لتيسير التصويت في إعادة انتخابات النواب

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

