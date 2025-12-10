كان يريد رؤية ابنه.. تفاصيل إنهاء حياة الفنان سعيد مختار

تصدرت واقعة مقتل الفنان سعيد مختار مواقع التواصل خلال الساعات الأخيرة الماضية، بعد تداول أنها نتيجة خلاف عائلي اثناء رؤية الفنان نجله في نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر.

في البداية، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة ، اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع قتيل أمام نادي شهير في أكتوبر، وعلى الفور انتقلت أجهزة أمن الجيزة لموقع الحادث، بالانتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين الفنان سعيد مختار وطليقته وزوجها اثناء رؤية الفنان نجله في النادي، ووفاة الفنان بـ طعنة سددها له زوج طليقته خلال المشاجرة.

وكشف محامي المجني عليه، أنه أثناء وجود الضحية في محيط نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر لرؤية نجله البالغ من العمر 9 سنوات والذي يعيش مع والدته بعد الانفصال، شاهد طليقته داخل سيارة برفقة رجل آخر، والذي تبيّن لاحقًا أنه زوجها، ما أدى إلى اندلاع مشادة كلامية سرعان ما تطورت إلى اشتباك بالأيدي، وخلال الاشتباك سقط الفنان سعيد مختار على الأرض بعد التعدي عليه من قبل الزوج ليرحل الفنان في الحال.

كما أكد، أن وجود المجني عليه في موقع الحادث كان بغرض رؤية نجله فقط وليس المشاجرة كما ردد البعض، ما تعرض له الفنان سعيد مختار كان اعتداءً مباغتًا وغادرًا تطور لطعنة قاتلة بسلاح أبيض، حيث تم ضبط المتهم الأول والتحقيق معه فورًا، وما زالت المتهمة الثانية هاربة.