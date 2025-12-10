لاسترداد أرض الدولة.. إزالة مخزن مخلفات علي مساحة 3000 متر بالغردقة

تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر ، وتعليمات اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة ، بضرورة التصدي الحازم للمخالفات البيئية وضبط مخازن الخردة العشوائية، واسترداد أرض الدولة، قام اللواء أحمد جبر، رئيس حي جنوب الغردقة، بضبط وإزالة مخزن خردة بالحرفيين علي مساحة 3000 متر مربع يضم مزرعة طيور.

وأكد رئيس الحي أنه نفذ حملة نوعية ومكثفة على مدار يومين متتاليين، بالاشتراك مع شرطة المرافق ، نجحت في استرداد قطعة أرض ملك الدولة بلغت مساحتها حوالي 3000 متر مربع (ثلاثة آلاف متر مربع)، وكانت الأرض مُتعدى عليها بالكامل عبر إقامة مخزن مخلفات ضخم مُحاط بسور من الصاج ويضم ( مخلفات صلبة ومخلفات عضوية ومزرعة طيور ) بطريقة غير قانونية، مما كان يشكل مخالفة صريحة للقانون وتلوثاً بصرياً وبيئياً بالمنطقة ، بالإضافة إلي ضبط سيارة تُستخدم في نقل المخلفات بدون ترخيص وتم التحفظ عليها وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة.

وأضاف رئيس الحي أن هذه الإزالة جاءت بعد أيام قليلة من استرداد قطعة أرض أخري بنفس المساحة وفي نفس المنطقة قد اُستغلت أيضاً كمخزن للخردة، مؤكداً أنه خلال اليومين الماضيين تم إخلاء الأرض بالكامل ورفع جميع المخلفات الموجودة بالموقع لضمان عودة الأرض خالية وجاهزة للاستغلال الأمثل.

وأكد اللواء أحمد جبر رئيس حي حنوب أن هذه الحملات المتتالية ثعد رسالة واضحة وحاسمة بأن الحي لن يتهاون مطلقاً مع أي شكل من أشكال التعدي على أملاك الدولة، وأن حملات المتابعة الميدانية ستستمر بشكل دوري ومكثف لاسترداد كافة الأراضي المتعدي عليها، مؤكدًا أن حماية هذه الاراضي هي واجب وطني لخدمة الصالح العام.