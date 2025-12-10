أمن سوهاج يكشف حقيقة فيديو تجميع الناخبين بالبلينا ويضبط السائق المتورط

تمكنت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، من كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع، زُعم خلاله قيام أحد الأشخاص بتجميع المواطنين ونقلهم بسيارة ميكروباص إلى مقار اللجان الانتخابية دعمًا لأحد المرشحين بدائرة مركز شرطة البلينا وذلك في إطار الجهود الأمنية المستمرة لضمان نزاهة العملية الانتخابية بمحافظة سوهاج، ومتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من محتوى يرتبط بمحيط اللجان الانتخابية.

ووجه مدير الأمن بسرعة الفحص والتحري لكشف ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي طرف يثبت تورطه في محاولة التأثير على إرادة الناخبين.

وتمكنت فرق البحث المكلفة بمتابعة محيط اللجان من تحديد هوية الشخص الظاهر في الفيديو، وتبين أنه سائق حسن النية مقيم بمحافظة سوهاج.

وبمواجهته، أقر السائق بأنه قام فقط بنقل عدد من المواطنين بعد أن استوقفه أحد الأشخاص وطلب منه توصيلهم إلى إحدى اللجان الانتخابية مقابل أجر مادي، مؤكدًا عدم معرفته بالمرشحين أو أي علاقة له بالعملية الانتخابية، وعدم تدخله بأي شكل في توجهات المواطنين الذين قام بنقلهم.

انتخابات النواب بالبلينا

وشددت المديرية على أن الأجهزة الأمنية مستمرة في تنفيذ خطتها الشاملة التي تضمن انضباط الأجواء داخل محيط اللجان، ومنع أي ممارسات غير قانونية قد تؤثر على سير العملية الانتخابية، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز بتطبيق القانون بكل حزم وشفافيةوتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة التحقيق في ملابسات الواقعة.