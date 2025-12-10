انتخابات النواب 2025.. مديرية أمن سوهاج تؤمن 48 مقرًا للتصويت بالبلينا

انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة السابعة «البلينا» بمحافظة سوهاج، وسط دور محوري بارز لمديرية أمن سوهاج في توفير مظلة تأمينية شاملة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، تحت قيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وتأتي عملية التأمين وسط جاهزية كاملة لـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية تستعد لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا لهم حق التصويت، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري.

انتخابات النواب بالبلينا

وتعمل مديرية الأمن على تنفيذ خطة تأمين دقيقة تشمل جميع اللجان، لضمان خروج العملية الانتخابية بالشكل المشرف الذي يليق بمحافظة سوهاج، وخلال الساعات الماضية، فعّلت المديرية غرف عمليات متصلة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ضمن خطة محكمة تشمل انتشارًا أمنيًا واسعًا بمحيط اللجان، وتأمين مسارات وصول الناخبين، وتوفير خدمات أمنية مدعمة بعناصر نظامية وسرية.

كما تم تعزيز الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج مركز البلينا، ووضع نقاط تأمين إضافية للتدخل الفوري حال رصد أي طارئ، وتولت قوات الحماية المدنية مراجعة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها من الناحية الوقائية، إلى جانب انتشار سيارات الإطفاء والإسعاف بالقرب من اللجان.

ولم تغفل مديرية الأمن الجانب الإنساني، حيث شدد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز على تقديم كل الدعم لكبار السن وذوي الهمم خلال عملية التصويت، وتسهيل دخولهم وخروجهم، فضلًا عن توفير مسارات آمنة وخدمات إرشادية.

وأكد مدير الأمن أن الهدف الأول هو ضمان توفير المناخ الآمن والمستقر الذي يتيح لكل ناخب الإدلاء بصوته بسهولة ويُسر، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.