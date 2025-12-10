قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

انتخابات النواب 2025.. مديرية أمن سوهاج تؤمن 48 مقرًا للتصويت بالبلينا

مدير أمن سوهاج
مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

انطلقت صباح اليوم انتخابات مجلس النواب 2025 في الدائرة السابعة «البلينا» بمحافظة سوهاج، وسط دور محوري بارز لمديرية أمن سوهاج في توفير مظلة تأمينية شاملة لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة ومنظمة، تحت قيادة اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج.

وتأتي عملية التأمين وسط جاهزية كاملة لـ 48 مقرًا انتخابيًا و55 لجنة فرعية تستعد لاستقبال 354 ألفًا و447 ناخبًا لهم حق التصويت، يومي الأربعاء والخميس 10 و11 ديسمبر الجاري.

انتخابات النواب بالبلينا

وتعمل مديرية الأمن على تنفيذ خطة تأمين دقيقة تشمل جميع اللجان، لضمان خروج العملية الانتخابية بالشكل المشرف الذي يليق بمحافظة سوهاج، وخلال الساعات الماضية، فعّلت المديرية غرف عمليات متصلة على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، ضمن خطة محكمة تشمل انتشارًا أمنيًا واسعًا بمحيط اللجان، وتأمين مسارات وصول الناخبين، وتوفير خدمات أمنية مدعمة بعناصر نظامية وسرية.

كما تم تعزيز الأكمنة الثابتة والمتحركة بمداخل ومخارج مركز البلينا، ووضع نقاط تأمين إضافية للتدخل الفوري حال رصد أي طارئ، وتولت قوات الحماية المدنية مراجعة المقرات الانتخابية والتأكد من جاهزيتها من الناحية الوقائية، إلى جانب انتشار سيارات الإطفاء والإسعاف بالقرب من اللجان.

ولم تغفل مديرية الأمن الجانب الإنساني، حيث شدد اللواء دكتور حسن عبدالعزيز على تقديم كل الدعم لكبار السن وذوي الهمم خلال عملية التصويت، وتسهيل دخولهم وخروجهم، فضلًا عن توفير مسارات آمنة وخدمات إرشادية.

وأكد مدير الأمن أن الهدف الأول هو ضمان توفير المناخ الآمن والمستقر الذي يتيح لكل ناخب الإدلاء بصوته بسهولة ويُسر، مشيدًا بالتنسيق المستمر مع محافظة سوهاج والأجهزة التنفيذية لضمان إنجاح هذا الاستحقاق الديمقراطي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج البلينا انتخابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

ترشيحاتنا

جدل مباراة المثليين

جدل مباراة المثليين يشتعل بالمونديال.. مصر وإيران ترفضان واتحاد الكرة يتحرك.. ما القصة؟

أحمد العوضي

10 آلاف جنيه لكل فائز .. أحمد العوضي يطرح مسابقة لجمهوره

خطيبة عمر مرموش

خطوبة عمر مرموش تشعل السوشيال… من هي جيلان الجباس؟

بالصور

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية
هل يمكن أن يتحوّل الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية؟ خطة 21 يومًا لتغيير حياة المرأة العملية

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد
أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين
وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها
ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟ العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

المزيد