الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بعد خروج المنتخب.. شوبير: تغلط تتعاقب ولازم كل واحد يعرف حدوده

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

وضع الإعلامي أحمد شوبير مجموعة من الحلول بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: أول خطوة يجب أن يقوم بها اتحاد الكرة هي الاعتراف بوجود أزمة حقيقية والاعتذار للجماهير، مع مصارحة الجمهور بحقيقة ما حدث داخل المنتخب خلال البطولة.

 وتابع: هناك سوء اختيار، ولا أشكك في كابتن حلمي طولان، لكن الجو العام كان سيئًا، والجميع تحدث عن ذلك، والناس قبل الإعلام.

واستكمل شوبير: المخاوف التي تحدث عنها الجمهور قبل البطولة قد تحققت بالفعل، مشددا علي  وضع ضوابط صارمة وملزمة للجميع، وتحقيق تنسيق كامل بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لضمان وجود بطولة منتظمة وصحيحة.

واختتم: تغلط تتعاقب مرة واتنين وتلاتة، ولازم كل واحد يعرف حدوده، مضيفا: الكوادر الإدارية محتاجة خبرات، لكن التدريب لازم ننزل فيه بالسن، وده الاتجاه الصحيح في العالم كله.

أحمد شوبير المنتخب الوطني بطولة كأس العرب كأس العرب تصريحات شوبير

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الإمارات

الإمارات تُحذّر من السفر إلى مالي .. وتطالب مواطنيها بالعودة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

محمد صلاح وسلوت

رغم الأزمات مع محمد صلاح.. جماهير ليفربول تدعّم «سلوت» بعد الفوز على إنتر ميلان

محسن صالح

محسن صالح: جاهز لتقديم استقالتي.. وهؤلاء مسئولون عن خروج مصر من كأس العرب

محمد رمضان ومحمد صلاح

محمد رمضان يوجّه رسالة قوية لـ محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول.. ماذا قال؟

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

بدأت غرفة العمليات المركزية بحزب الشعب الجمهوري، برئاسة اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب ورئيس هيئته البرلمانية بمجلس النواب، صباح اليوم،

الأمين العام للشعب الجمهوري يتابع سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة

صورة أرشيفية

مع انطلاق التصويت بالدوائر.. 100 ألف جنيه غرامة عقوبة خرق الصمت الانتخابي

غرفة عمليات حزب الجبهة

بـ30 دائرة انتخابية.. الغرفة المركزية لـ"الجبهة الوطنية" ترصد لحظة بلحظة جولة الإعادة

بالصور

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

أخطر 5 أخطاء صحية ترتكبها النساء بعد سن الأربعين دون قصد

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

ماذا يفعل الضغط النفسي بجسم المرأة؟.. العلم يكشف تأثيرات لم نكن نعرفها

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

