بعد خروج المنتخب.. شوبير: تغلط تتعاقب ولازم كل واحد يعرف حدوده

وضع الإعلامي أحمد شوبير مجموعة من الحلول بعد خروج المنتخب الوطني من بطولة كأس العرب.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: أول خطوة يجب أن يقوم بها اتحاد الكرة هي الاعتراف بوجود أزمة حقيقية والاعتذار للجماهير، مع مصارحة الجمهور بحقيقة ما حدث داخل المنتخب خلال البطولة.

وتابع: هناك سوء اختيار، ولا أشكك في كابتن حلمي طولان، لكن الجو العام كان سيئًا، والجميع تحدث عن ذلك، والناس قبل الإعلام.

واستكمل شوبير: المخاوف التي تحدث عنها الجمهور قبل البطولة قد تحققت بالفعل، مشددا علي وضع ضوابط صارمة وملزمة للجميع، وتحقيق تنسيق كامل بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية لضمان وجود بطولة منتظمة وصحيحة.

واختتم: تغلط تتعاقب مرة واتنين وتلاتة، ولازم كل واحد يعرف حدوده، مضيفا: الكوادر الإدارية محتاجة خبرات، لكن التدريب لازم ننزل فيه بالسن، وده الاتجاه الصحيح في العالم كله.