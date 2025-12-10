متحدث الوزراء: تطوير الأهرامات تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على التراث

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنّ مخطط تطوير منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير يسعى لتقديم تجربة سياحية متكاملة للزائرين، مع الالتزام الكامل بالحفاظ على الطابع التاريخي والتراثي للمنطقة وفق معايير منظمة اليونسكو. ويشمل المخطط مساحة تمتد من مطار سفنكس شمالاً حتى منطقة دهشور جنوباً، بهدف الارتقاء بالشكل العمراني والخدمي للمحيط بالكامل.

توفير البنية الفندقية والخدمات الترفيهية

وأضاف الحمصاني، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية إكسترا نيوز، أنّ من أبرز الأولويات توفير عدد كافٍ من الغرف الفندقية في محيط هضبة الأهرامات، إذ أن الأعداد الحالية محدودة ولا تلبي احتياجات التوافد السياحي المتزايد بعد التطويرات الأخيرة.



كما أكد على أهمية تحسين تجربة الزائر من خلال إضافة أنشطة ترفيهية وخدمات جديدة تكاد تكون غير متوافرة حالياً، لتصبح المنطقة وجهة سياحية متكاملة.

مراحل التطوير ورؤية شاملة

وأوضح الحمصاني، أنّ عملية التطوير تتم عبر عدة مراحل، تبدأ بوضع الرؤية العامة التي نوقشت بالفعل مع اليونسكو للحصول على الموافقة المسبقة، ثم يلي ذلك تحديد جهة مسؤولة عن تطوير المنطقة، سواء عبر تنفيذ المشروعات المختلفة أو جذب الاستثمارات المحلية والدولية، إضافة إلى التنسيق مع جهات الدولة لإصدار التصاريح اللازمة.

معادلة دقيقة بين التراث والسياحة

وشدد الحمصاني على أن هناك معادلة دقيقة بين حماية التراث وتطوير السياحة، مؤكداً أنّ جميع المنشآت الجديدة ستخضع للمعايير الدولية، بما في ذلك استخدام مواد مستمدة من البيئة المحيطة لضمان الحفاظ على الهوية التاريخية للمنطقة.



وأشار إلى أنّ الخبراء يناقشون هذه المعايير مع اليونسكو، التي يجب الحصول على موافقتها قبل تنفيذ أي خطوة من المخطط.