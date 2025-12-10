الكرملين: السلام المستدام في أوكرانيا وفق وثائق موقعة يمثل أولويتنا المطلقة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عن الكرملين، أن السلام المستدام في أوكرانيا وفق وثائق موقعة يمثل أولويتنا المطلقة.

وفي ظل تصاعد الضغوط الدولية وتزايد التعقيدات المحيطة بالحرب في أوكرانيا، كشفت تقارير غربية عن توتر ملحوظ في الاتصالات بين كييف وواشنطن، وذلك مع اقتراب مهلة أمريكية جديدة تهدف إلى دفع مسار المفاوضات نحو اتفاق سلام.

مهلة للرد على اتفاق السلام المقترح من واشنطن

وتسلط التطورات الأخيرة الضوء على موقف أوكرانيا الحرج بين الضغوط الأمريكية وحسابات الحلفاء الأوروبيين، وسط توتر ميداني متصاعد وهجمات روسية مكثفة.

وفي هذا الصدد، أفادت صحيفة فايننشال تايمز، أمس، نقلا عن مسؤولين مطلعين، بأن مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منحوا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عدة أيام فقط للرد على اتفاق السلام المقترح من واشنطن.

ووفق الصحيفة، أوضح زيلينسكي للقادة الأوروبيين أنه واجه ضغوطا كبيرة خلال مكالمة هاتفية استمرت لساعتين الأسبوع الماضي، وجمعته بالمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، حيث طلب منه اتخاذ قرار سريع بشأن المقترح.

كما كشف مصدر مطلع، أن ترامب يأمل أن يتم التوصل إلى اتفاق يخص أوكرانيا بحلول عيد الميلاد، في مؤشر على استعجال الإدارة الأمريكية الحالية لحسم ملف الحرب.



