القبض على سيدتين يمارسن الأعمال المنافية للأداب بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط سيدتين لقيامهما بممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (سيدتين) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الفجور والأعمال المنافية للآداب لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية وبدون تمييز.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما بنطاق محافظة الإسكندرية وبحوزتهما 2 هاتف محمول بفحصهما تبين احتوائهما على دلائل تؤكد نشاطهما الإجرامى.
وبمواجهتهما اعترفتا بإرتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.