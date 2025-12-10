انتظام سير العملية الانتخابية في الدوائر الملغاة بالمنيا

قال زياد قاسم، مراسل "القاهرة الإخبارية"، إن جميع المقار واللجان الانتخابية فتحت أبوابها أمام الناخبين في ثلاثين دائرة موزّعة على عشر محافظات، وهي الدوائر التي تقرر إعادة الانتخابات فيها وفقاً لقرار المحكمة الإدارية العليا، ضمن الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب.

وأشار خلال رسالة على الهواء، إلى أن محافظة المنيا تُعد من المحافظات التي تُعاد فيها الانتخابات بالكامل داخل خمس دوائر، أبرزها دوائر مركز المنيا ومغاغة وأبو قرقاص وملوي، حيث يتنافس 19 مرشحاً على 13 مقعداً مخصّصاً للمحافظة.

وأضاف أن الجهات التنفيذية والأمنية في المنيا نفّذت خطة تنسيقية محكمة لتأمين المقار الانتخابية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للناخبين منذ اللحظات الأولى، مؤكدا تشغيل غرفة العمليات المركزية بالمحافظة إلى جانب الغرف الفرعية في مختلف المراكز والمديريات، لمتابعة سير العملية الانتخابية والتعامل الفوري مع أي ملاحظات أو طوارئ قد تطرأ خلال يوم التصويت، بما يضمن انسيابية الحركة داخل اللجان وعدم تعطل العملية الانتخابية.