محافظات

المال السياسي.. أمن سوهاج يضبط شخصا حاول شراء أصوات الناخبين في البلينا

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

واصلت مديرية أمن سوهاج بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، جهودها المكثفة في إحكام السيطرة الأمنية على مجريات العملية الانتخابية داخل المحافظة، والتصدي بكل حزم لمحاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين.

وتمكنت الخدمات الأمنية المكلفة بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة البلينا من ضبط أحد الأشخاص قبل شروعه في توزيع مبالغ مالية على المواطنين.

انتخابات النواب بالبلينا

بهدف دفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، في محاولة واضحة لاستغلال المال السياسي والتأثير على مسار الانتخابات.

وكانت القوات الأمنية المنتشرة بمحيط اللجان قد اشتبهت في تحركات الشخص المضبوط، وباستيقافه وتفتيشه عُثر بحوزته على مبالغ مالية مُعدة للتوزيع على الناخبين أثناء ترددهم على اللجان، وعلى الفور، تم التحفظ عليه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتأتي هذه الضبطية في إطار الخطة الشاملة التي تنفذها مديرية أمن سوهاج تحت إشراف مباشر من مدير الأمن، والتي تعتمد على تكثيف الوجود الأمني حول اللجان، وتفعيل الدور الرقابي لرصد أي مخالفات أو تجاوزات، خاصة تلك المتعلقة بشراء الأصوات أو محاولة التأثير على توجهات الناخبين.

وأكدت مديرية أمن سوهاج أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بأي ممارسات قد تخل بنزاهة الانتخابات أو تهدد سلامة هذا الاستحقاق الديمقراطي، مشيرة إلى أن فرق المتابعة الميدانية تعمل على مدار الساعة لرصد أي تحركات مشبوهة.

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز بالتصدي الفوري والحاسم لأي مخالفات، والتعاون المتواصل بين قوات الشرطة والجهات المعنية لضمان سير العملية الانتخابية في أجواء آمنة وهادئة تتيح للمواطنين الإدلاء بأصواتهم بحرية تامة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما تولت النيابة العامة التحقيقات في الواقعة لاستكمال الإجراءات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج انتخابات البلينا المال السياسي

طريقة عمل بيتزا اللحم المفروم الشهية
طريقة عمل شوربة العدس التركية
مقرمش و لذيذ..طريقة عمل الخبز الهندي بالبطاطس
موعد بدء الشتاء رسمياً
