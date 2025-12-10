إقبال سيدات أسوان على لجان انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب.. صور

شهدت الدوائر الانتخابية الثلاث فى أسوان لجولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب إقبالاً من السيدات خلال بداية الفترة المسائية للتصويت فى جولة الإعادة لإنتخابات مجلس النواب حيث تقدمن صفوف الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح اللجان .

برزت السيدات فى المشهد الانتخابى بصورة واضحة إذ توافدن على اللجان وسط أجواء من التنظيم والدعم من مسؤولى العملية الإنتخابية ، مع توفير وسائل مساعدة لكبار السن وذوى الاحتياجات.

وكانت قد سادت حالة من الهدوء داخل اللجان ، فيما كثفت الأجهزة المعنية من تواجدها لضمان انسياب العملية الانتخابية، وتشجيع المواطنين على المشاركة والإدلاء بأصواتهم .

جولة الإعادة

وانتظمت أعمال جولة الإعادة على مدار يومى 10 و11 ديسمبر الجارى داخل 3 دوائر انتخابية بمحافظة أسوان بإجمالى 152 لجنة فرعية موزعة على مراكز أسوان ونصر النوبة وإدفو.

وضمت الدائرة الأولى 54 لجنة فرعية بمركز أسوان بطاقة تصويتية بلغت 419 ألف و764 ناخبًا، وتنافس خلالها 16 مرشحًا من بينهم سيدة.

بينما شملت الدائرة الثالثة بنصر النوبة 43 لجنة فرعية بطاقة تصويتية قدرها 81 ألف و435 ناخبًا، ودخل السباق بها 17 مرشحًا بينهم 3 سيدات.