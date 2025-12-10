أسوان: تطوير المسار السياحي بكورنيش النيل بمدينة إدفو

قال رئيس مدينة ومركز إدفو، زهجر سليمان، إن المحافظة وضعت خطة شاملة للارتقاء بمنطقة كورنيش النيل بمدينة إدفو، شمال المحافظة، فى إطار تحسين مستوى الخدمات بالمسار السياحي، وتحسين المظهر الجمالي لخدمة العملية السياحية بالمدينة.



وأوضح سليمان - في تصريح اليوم /الأربعاء/ - أنه بدأ تنفيذ الخطة بناء على توجيهات الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، للارتقاء بالمسار السياحي وتحسين المظهر الجمالي لمدينة إدفو، تشمل تنفيذ أعمال قص وتهذيب الأشجار بمنطقة كورنيش النيل وفقا للأساليب الهندسية السليمة، بما يحافظ على الشكل الجمالي ويحد من التلوث البصري، وذلك بالتعاون مع إدارة الحدائق والتشجير بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو.



وأضاف أنه تم أيضاً تنفيذ أعمال صيانة سور الكورنيش ورفع كفاءته لإظهاره بالمظهر اللائق الذي يعكس الطابع الحضاري للمدينة ويدعم الحركة السياحية.