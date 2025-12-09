محافظ بني سويف يواصل متابعة جهود وأنشطة وحدة شؤون المرأة لمناهضة العنف

واصل الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، متابعة الجهود والأنشطة المنفذة من خلال وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة، ضمن فعاليات مبادرة "16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة".

وأكد أن نشر الوعي المجتمعي بقضايا حماية المرأة ودعم حقوقها يمثل ركيزة أساسية في بناء مجتمع آمن ومتوازن، مشيرًا إلى أن المحافظة مستمرة في دعم المبادرات والبرامج التي تستهدف حماية المرأة والأسرة، وتعزيز ثقافة احترام الآخر، ورفع وعي الشباب بالأدوار المجتمعية الإيجابية التي يمكنهم الإسهام بها في مواجهة أشكال العنف المختلفة.

وناقش المحافظ التقرير الذي أعدته د. شيماء كرم مدير وحدة شؤون المرأة وتكافؤ الفرص، بشأن المشاركة المجتمعية والتنفيذية في فعاليات المبادرة، وما تضمنته من برامج تثقيفية وتوعوية استهدفت فئات متنوعة من الطلاب والشباب والعاملين، وقد تناول التقرير استعراضاً موسعاً للفعاليات التي تم تنفيذها خلال الأيام الماضية بالشراكة مع عدد من المؤسسات التعليمية والمصانع.

وشملت الأنشطة تنفيذ لقاء توعوي بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة بني سويف، حيث تمت مناقشة دور الطلاب في مواجهة الممارسات السلبية تجاه المرأة، والتأكيد على أهمية نشر ثقافة المساندة والحماية داخل المجتمع الجامعي، كما تم عقد لقاء آخر بالمعهد العالي للعلوم الصحية، تضمن شرحاً لأشكال العنف وآثارها النفسية والاجتماعية، إلى جانب توضيح الدور الحيوي للعاملين في القطاع الصحي في الاكتشاف المبكر لحالات العنف والتعامل معها بشكل مهني وإنساني.

كما تم تنفيذ لقاء توعوي بمدرسة التوفيق الخاصة، ركز على غرس مبادئ نبذ العنف وتعزيز قيم التسامح واحترام الآخر لدى الطلاب.

كما شملت الفعاليات عقد لقاء بأحد المصانع شرق النيل بهدف رفع وعي العاملين بحقوق المرأة في بيئة العمل، وتعريفهم بآليات الدعم المتاحة وإجراءات الحماية التي تضمن بيئة عمل آمنة وعادلة.