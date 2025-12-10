قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقية تسوية بين عددٍ من الجهات الحكومية لتسهيل الإجراءات الاستثمارية
حسام عبدالمجيد يعلن مفاجأة بشأن رحيله عن الزمالك.. هل ينتقل إلى الأهلي؟
أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء 10-12-2025
الحمصاني: تطوير منطقة الأهرامات يستهدف تقديم تجربة سياحية متكاملة مع الحفاظ على الطابع التاريخي
كلية التمريض جامعة بنى سويف تحتفل باليوم العالمى للتسامح

نائب رئيس جامعة بني سويف
نائب رئيس جامعة بني سويف

نظمت كلية التمريض جامعة بنى سويف، احتفالا بمناسبة اليوم العالمى للتسامح، حيث نظم الطلاب ممرا شرفيا تعبيرا عن حبهم وامتنانهم، لاستقبال الدكتور ابو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، والضيوف رجال الدين من الازهر الشريف والكنيسة متمثلين فى الشبخ رضا عبد الحليم مدير عام منطقة وعظ بنى سويف ورئيس لجنة الفتوى؛ والقمص اثناسيوس فوزى راعى كنيسة السيدة العذراء مريم بدرب العيد ببنى سويف  ومقرر لجنة الرعاية الاجتماعية.

أقيم الاحتفال برعاية الدكتور طارق علي رئيس جامعة بنى سويف، وعناية الدكتور ابو الحسن عبدالموجود نائب رئيس الجامعة لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة حنان الزبلاوى حسن عميد الكلية ؛ والدكتورة شيرين السيد وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع وتنمية البيئة.

بدأت فعاليات اليوم بالسلام الجمهورى والقرآن الكريم ثم كلمات ترحيبية، حيث رحبت د. شيرين وكيل الكلية بالضيوف اثناء كلمتها الافتتاحية، مشيرة إلى أهمية التسامح بين الجميع.

كما ألقت د. حنان عميد الكلية كلمة رحبت فيها بالجالسين على المنصة، وقدمت فى كلمتها نبذة تاريخية عن اليوم معرفة اياه إنه يوم دعت إليه عام 1996 الجمعية العامة للأمم المتحدة الدول الأعضاء إلى الاحتفال به في 16 نوفمبر، من خلال القيام بأنشطة ملائمة توجه نحو كل من المؤسسات التعليمية وعامة الجمهور.

وتم عرص فيديو اعده فريق الاعداد بالكلية عن التسامح.

وتناول د. ابو الحسن نائب رئيس الجامعة فى كلمته الاوجه الاجتماعية للتسامح، موضحا الاثر النفسى والاجتماعى للتسامح بين الافراد والزملاء على جميع المستويات.

وتناول الشيخ رضا مدير منطقة الوعظ اهمية التسامح ونظرة وتعاليم الدين الاسلامى تجاه التسامح مستشهدا بآيات الذكر الحكيم وسيرة رسول الله سيدنا  محمد صلى الله عليه وسلم معطيا امثلة من السيرة النبوية.

وتناول القمص اثناسيوس الموضوع بشكل شيق اخذ قلوب الحضور من استعراضه نماذج التسامح مستشهدا بآيات من الانجيل والقرآن ساردا لقصص من السلف عن التسامح بين الجميع ضاربا اروع الامثلة المذكورة بتاريخ مصرنا الحبيبة لشعبها المتلاحم الجميل العظيم.

وفى نهاية اليوم تم تكريم  الضيوف.

 

بني سويف تمريض بني سويف جامعة بني سويف

