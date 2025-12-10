محافظ بني سويف يشارك أبناء المؤسسات من الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أبناء المؤسسات من الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي، الذي نظمته إحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحديقة النيل بمدينة بني سويف، في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع وتزامناً مع أعياد الطفولة.



جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف محمد بكري رئيس المدينة، الدكتورة ألطاف رياض المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الشيخ عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف، القس آرميا عبده ممثل عن مطرانية بني سويف.

وتجول المحافظ داخل الحديقة للقاء الأطفال ومصافحتهم أثناء لهوهم مع الشخصيات الكرتونية، وركوبهم بعض الألعاب الترفيهية وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسعادة في نفوس الأطفال ومرافقيهم من مشرفات دور الأيتام ، حيث حرص المحافظ على توزيع الشيكولاته والهدايا والألعاب والتقاط الصور التذكارية معهم ومع المتطوعين من المؤسسة.

و أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد في مثل تلك الفعاليات وسط الأطفال خاصة الأيتام منهم ،مشيرا إلى أن رعاية الأيتام من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الوضعية، مشدداً على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

فيما أضاف مدير مكتب المؤسسة الخيرية أن اليوم الترفيهي، يأتي ضمن أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع،باعتباره أحد التدخلات الأساسية التي تقوم بها المؤسسة بصفة دورية لتقديم الدعم النفسي وإدخال الفرحة علي أطفال مؤسسات رعاية الأيتام من تنظيم وتقديم فقرات ترفيهية ومسابقات وهدايا .