مجلس الوزراء : نحترم النقد البناء لأداء الحكومة ونرفض الشائعات
رئيس الوزراء: الاقتصاد المصري يسير في الإطار الإيجابي وصندوق النقد يحسم المراجعة خلال يومين
رئيس الوزراء: لقاء إيجابي مع صندوق النقد وتوجيه رئاسي لزيادة النمو الاقتصادي
رئيس الوزراء: مؤشرات اقتصادية إيجابية وتحسن جوهري في توافر العملة الأجنبية
الرئيس السيسي يعتمد جوائز تشجيعية بـ850 ألف جنيه للمتنافسين بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم
رئيس الوزراء: إقبال الشركات العالمية على الاستثمار في مصر دليل السير على الطريق الصحيح
هيئة الأرصاد تحذر: منخفض جوي يؤثر على السواحل الشمالية والقاهرة
ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.. مدبولي: وكالة فيتش رفعت توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري لـ 5.2 %
الكهرباء تقدم 6 نصائح للتعامل أثناء سقوط الأمطار
المصري عباس الجمل يفوز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الهندسة والتكنولوجيا لعام 2025
موقف محمد صلاح من المشاركة في مواجهة ليفربول وبرايتون بالدوري الإنجليزي
بياناتكم سرية..النيابة تدعو لإرسال أى دليل حول مزاعم التحرش في جامعة خاصة
محافظات

محافظ بني سويف يشارك أبناء المؤسسات من الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي

بني سويف : محمد عبدالحليم

شارك الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أبناء المؤسسات من الأيتام فرحتهم باليوم الترفيهي، الذي نظمته إحدى المؤسسات الخيرية بالتعاون والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، وذلك بحديقة النيل بمدينة بني سويف، في إطار فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للتطوع وتزامناً مع أعياد الطفولة.


جاء ذلك بحضور الدكتورة هبة الجلالي وكيل وزارة التضامن، أحمد حلمي مدير مكتب مؤسسة مصر الخير ببني سويف محمد بكري رئيس المدينة، الدكتورة ألطاف رياض المشرف العام على فرع المجلس القومي للطفولة والأمومة، الشيخ عبد الموجود عبد الله رئيس الإدارة المركزية لمنطقة بني سويف الأزهرية، الشيخ عاصم القبيصى وكيل وزارة الأوقاف، القس آرميا عبده ممثل عن مطرانية بني سويف.

وتجول المحافظ داخل الحديقة للقاء الأطفال ومصافحتهم أثناء لهوهم مع الشخصيات الكرتونية، وركوبهم بعض الألعاب الترفيهية وسط أجواء اتسمت بالبهجة والسعادة في نفوس الأطفال ومرافقيهم من مشرفات دور الأيتام ، حيث حرص المحافظ على توزيع الشيكولاته والهدايا والألعاب والتقاط الصور التذكارية معهم ومع المتطوعين من المؤسسة.

و أعرب المحافظ عن سعادته بالتواجد في مثل تلك الفعاليات وسط الأطفال خاصة الأيتام منهم ،مشيرا إلى أن رعاية الأيتام من المبادئ الأساسية والقيم النبيلة التي حثت عليها الشرائع السماوية والمواثيق الوضعية، مشدداً على حسن الرعاية المقدمة لهم وتلبية احتياجاتهم باعتبارهم جزء هام من المجتمع ورعايتهم حق أصيل على جميع الفئات.

فيما أضاف مدير مكتب المؤسسة الخيرية أن اليوم الترفيهي، يأتي ضمن أنشطة الاحتفال باليوم العالمي للتطوع،باعتباره أحد التدخلات الأساسية التي تقوم بها المؤسسة بصفة دورية لتقديم الدعم النفسي وإدخال الفرحة علي أطفال مؤسسات رعاية الأيتام من تنظيم وتقديم فقرات ترفيهية ومسابقات وهدايا .

بني سويف الفشن تضامن بني سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

