وزيرة البيئة تكشف جهود الرقابة والمتابعة الميدانية للحد من التلوث والمخالفات الصناعية
المالية: إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ٤ أشهر لتسريع إجراءات تأسيس الشركات
بيوزعوا أوراق دعاية.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب بالبحيرة
شاهد.. إقبال كبير من الناخبين للتصويت في377 مقرا انتخابيا بالمنيا
الضرائب: حزمة التسهيلات الجديدة توفر مزايا للممولين وبطاقات مؤقتة للمتميزين
الوزراء يوافق على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الكهرباء بجبل الزيت
زيارة مفاجئة لمحافظ أسوان بالمجمع الإستهلاكى بالشيخ هارون
قافلة «زاد العزة» الـ91 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
فابريزيو رومانو : ليفربول لم يعاقب محمد صلاح ماليا
سحب رعدية وأمطار متفاوتة الشدة تضرب السواحل والوجه البحري| الطقس
غرامة 1500 جنيه.. عقوبة ارتكاب فعل مخل بالآداب في الطريق بالقانون
أسطورة مانشستر يونايتد : محمدصلاح لن يوافق على عرض الشياطين
محافظات

ترقية 513 إماما وخطيبا وإداريا بمديرية أوقاف بني سويف

وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف
وكيل وزارة الأوقاف ببني سويف

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرار ترقية “٥١٣”  إماما وخطيبا وإداريا من العاملين بمديرية أوقاف بني سويف، وذلك بناءً على التقارير المقدمة من المديرية بشأن جهودهم ومعدلات أدائهم خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا القرار في إطار اهتمام الوزارة المستمر بالعنصر البشري، وحرص الوزير على دعم الكفاءات العاملة، وتحفيز الأئمة والإداريين على مواصلة الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري داخل المحافظة.

 تقدمت مديرية أوقاف بني سويف على رأسها الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة، بخالص التهاني القلبية لجميع السادة الذين شملتهم حركة الترقيات، مؤكدة أن هذه الثقة تأتي تتويجًا لجهودهم وإخلاصهم في خدمة بيوت الله، ودافعًا لمزيد من البذل والعطاء.

وأشادت المديرية بما تشهده محافظة بني سويف من دعم ورعاية من معالي الوزير، سواء في الجانب الدعوي أو القرآني أو الإداري، بما يسهم في تعزيز رسالة الوزارة وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الأداء.

سائلين الله تعالى أن يوفق جميع السادة المرقّين، وأن يجعل هذه الترقية عونًا لهم على أداء رسالتهم السامية وخدمة الدعوة.

بني سويف الفشن اوقاف بني سويف

محمد صلاح وشقيقته رباب

من أنتم؟.. شقيقة محمد صلاح ترد على انتقادات الفنان عباس أبو الحسن | ماذا قالت؟

الذهب

نزل 600 جنيه| تراجع كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

اسعاف

حادث غامض في أسوان.. ميكروباص يُلقي جثة و10 مصابين أمام مركز طبي ويهرب

خالد الغندور

20 مليون جنيه.. «الغندور» يحسم الجدل: الأهلي خارج الصفقة و«حمدان» يقترب من الزمالك

حالة الطقس

خريطة طقس الأربعاء: أمطار ورعد على 8 محافظات بالوجه البحري والسواحل الشمالية

حسين الشحات

25 مليون جنيه في الموسم.. تفاصيل عرض الأهلي لحسم مستقبل حسين الشحات

الأرصاد

تصل إلى حد السيول.. الأرصاد تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم

محمود الخطيب

الأهلي يتصدّر العالم .. وسعد شلبي يكشف عن تكريم الخطيب في «هارفارد»

مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ

البيئة تنظم ورشة عمل فنية حول تبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان

اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما حققته مصر من تطورات لدعم منظومة الحريات

المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومى للمرأة

دعم الفتيات والشباب.. القومي للمرأة يشارك بالنسخة الرابعة من قمة المرأة المصرية

بالصور

أكلات شتوية سريعة.. 10 وصفات جاهزة في 20 دقيقة فقط

لماذا نبحث عن الدراما السوداء؟.. سر انتشار الترندات الحزينة في 2025

تأثير السوشيال ميديا على الصحة النفسية للمصريين في 2025.. حقائق صادمة

تحول الروتين اليومي إلى طاقة إيجابية.. خطة الـ21 يوما لتغيير حياة المرأة العاملة

عبد الوهاب شوقي

عبد الوهاب شوقي: آخر المعجزات لا يتناول الصوفية.. والبوستر لم يكن دقيقا

وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

وزير الدفاع يلتقي مقاتلي قوات حرس الحدود ويكرم عددا من المتميزين

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الكرة المصرية في سكرات الموت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وعود ترامب.. وماذا بعد؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: بين الغياب كعقاب والغياب كحاجة نفسية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: ولادة الدافع من المربع صفر

رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية

لتعزيز الكوادر التربوية.. رئيس جامعة دمنهور يتفقد انتظام سير العملية التعليمية بكلية التربية

