ترقية 513 إماما وخطيبا وإداريا بمديرية أوقاف بني سويف

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، قرار ترقية “٥١٣” إماما وخطيبا وإداريا من العاملين بمديرية أوقاف بني سويف، وذلك بناءً على التقارير المقدمة من المديرية بشأن جهودهم ومعدلات أدائهم خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا القرار في إطار اهتمام الوزارة المستمر بالعنصر البشري، وحرص الوزير على دعم الكفاءات العاملة، وتحفيز الأئمة والإداريين على مواصلة الارتقاء بالعمل الدعوي والإداري داخل المحافظة.

تقدمت مديرية أوقاف بني سويف على رأسها الدكتور عاصم قبيصي وكيل الوزارة، بخالص التهاني القلبية لجميع السادة الذين شملتهم حركة الترقيات، مؤكدة أن هذه الثقة تأتي تتويجًا لجهودهم وإخلاصهم في خدمة بيوت الله، ودافعًا لمزيد من البذل والعطاء.

وأشادت المديرية بما تشهده محافظة بني سويف من دعم ورعاية من معالي الوزير، سواء في الجانب الدعوي أو القرآني أو الإداري، بما يسهم في تعزيز رسالة الوزارة وتحقيق أعلى درجات الانضباط والجودة في الأداء.

سائلين الله تعالى أن يوفق جميع السادة المرقّين، وأن يجعل هذه الترقية عونًا لهم على أداء رسالتهم السامية وخدمة الدعوة.