96 دولة على طاولة واحدة.. روسيا تطلق حوارا دوليا جديدا حول أوكرانيا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن 96 سفيراً من دول العالم، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، شاركوا اليوم الخميس في اجتماع المائدة المستديرة حول أوكرانيا مع وزير الخارجية سيرجي لافروف.

المائدة المستديرة حول أوكرانيا

وأفادت الخارجية الروسية بأن لافروف ألقى كلمته "بحضور 96 سفيراً من دول الأغلبية العالمية المعتمدين في موسكو، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات دولية"، بحسب ما أفادت به وكالة تاس الروسية.

وأضافت أن وزير الخارجية الروسي أكد خلال الاجتماع على الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي تبذلها موسكو لحل الأزمة الأوكرانية، مُقارناً إياها بالنهج الهدام الذي يتبعه حلفاء نظام كييف الأوروبيون.

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف شدد على أن السلام العادل والمستدام يتطلب معالجة الأسباب الجذرية للنزاع ونبذ الخطاب التصادمي.

وفي ختام الاجتماع، أكد المشاركون عزمهم على مواصلة الحوار الجاد حول هذه القضية، بحسب ما أفادت به الخارجية الروسية.