هاني رمزي: الكرة المصرية ماشية بالبركة والدوري ضعيف
إلا اليهود الإشكناز والصينيين.. تحقيق أمريكي موسع في قتل لقاحات كوفيد لــ10 رضع
القومي للمرأة ينظم فعاليات اللقاء السنوي الثامن لوحدات مناهضة العنف ضد الفتيات بالجامعات
الشباب يتصدرون المشهد الانتخابي بمدرسة محمود كريم بالجيزة.. شاهد
4 ملايين سائح.. ارتفاع عدد زوار المتاحف والمواقع الأثرية من خارج مصر
بنداري: لن نسمح لأي شخص بالتأثير على إرادة الناخبين في اختيار ممثليهم بالبرلمان
وزير الخارجية: مصر تتطلع لقيادة عالمية في تخزين وتوريد الحبوب
البورصة تبدأ تداولات اليوم بصعود جماعي للمؤشرات
الوطنية للانتخابات: لن نسمح بأي تجاوزات خلال إعادة التصويت بالدوائر الملغاة
رسميًا.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك
بث مباشر.. مؤتمر صحفي للوطنية للإنتخابات لمتابعة التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة
اليونسكو يدرج ”الكشري المصري” ضمن قائمة التراث الثقافي غير المادي
محافظات

بني سويف.. تقديم 1170 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية نعيم

قافلة طبية ببني سويف
قافلة طبية ببني سويف

أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، أهمية استمرار تنظيم القوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتوفير الخدمات الصحية المجانية للمواطنين في القرى الأكثر احتياجًا، مؤكدًا حرص المحافظة على التنسيق مع مديرية الصحة لضمان وصول الخدمة الطبية للمواطنين في أماكنهم وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة، في تقرير عرضه على المحافظ،أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية توعوية -أمس الثلاثاء- بقرية نعيم مركز بنى سويف، وسط تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وخلال القافلة التي تواجد فيها الدكتور ياسر خيري الشرقاوي منسق القوافل،الدكتور محمد خلف عبد الحميد مسئول الإمداد الطبي،  طه كمال حجاج المسئول المالي والإداري،  عيد فرج فرج مسئول معلومات القوافل،  أحمد محمد عجمي مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات،تم تقديم الخدمات الطبية من خلال 3عيادات في 3 تخصصات (الباطنة/الأطفال  /النساء).

وأسفرت أعمال القافلة عن توقيع الكشف الطبي على 325 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان موجات فوق صوتية  23 حالة - المترددين على المبادرات ( صحة مرأة 52 اعتلال 47  استبيات 31- سمعيات 4 ) بمجموع 134، إليصل إجمالي الخدمات التي قدمتها القافلة إلى 1172 خدمة طبية متنوعة لأهالي القرية والمناطق المجاورة.

كما شملت القافلة تنفيذ ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 60 مواطنًا،تناولت موضوعات متنوعة من بينها الوقاية من فيروس كورونا، متابعة الحمل، تنظيم الأسرة، سرطان الثدي، سلامة الغذاء، مخاطر سوء استخدام الأدوية، وأهمية الرضاعة الطبيعية والتغيرات الفسيولوجية للمرأة بعد انقطاع الدورة الشهرية.

بني سويف قافلة طبية القشن

