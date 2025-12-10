بني سويف.. مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة تقنين أراضي أملاك الدولة

عقد اليوم حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اجتماعًا ، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لملف التقنين، وذلك في حضور: عمرو محمود مدير الأملاك الدولة، محمد أبو الفتوح مدير عام الشؤون القانونية، ورؤساء المدن ، ومديري الأملاك بالوحدات المحلية.

وخلال الاجتماع تم استعراض بيان تفصيلي بطلبات المواطنين الذين تقدموا لتقنين أوضاعهم القانونية على أراضي أملاك الدولة ولم يستكملوا الإجراءات ، حيث وجّه السكرتير العام بسرعة التواصل معهم المتقدمين لحثهم على استكمال الإجراءات المقررة، مع منحهم فرصة نهائية للسير في خطوات التقنين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن ، بجانب مراجعة الطلبات المسجلة على المنظومة الإلكترونية.

كما أكد السكرتير العام سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال غير الجادين، بما يشمل إزالة حالات التعدي واسترداد أراضي أملاك الدولة، مع رفع تقارير دورية بالموقف التنفيذي أولًا بأول، تنفيذا لتوجيهات المحافظ بضرورة الحفاظ على أملاك الدولة وتعظيم الاستفادة منها في خدمة خطط التنمية بالمحافظة.