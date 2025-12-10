ختام مرحلة المجموعات في بطولة إفريقيا لكرة السلة سيدات

تختتم اليوم الأربعاء مرحلة المجموعات فى بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات WBLA 2025، التى تقام بالنادى خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسبمر الجارى، حيث تقام مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثالثة فى ختام الدور الأول للبطولة.

يلعب بريف هارتس المالاوى مع فيل دو داكار السنغالى فى تمام الخامسة مساءً، ويلتقى بعدها الجيش الرواندى مع C.N.S.S الكونغولى الديمقراطى فى السابعة والنصف مساءً.

جدير بالذكر أن الأهلى نجح فى إنهاء دور المجموعات متربعًا على صدارة المجموعة الكاملة، بعدما فاز بالأمس على سبورتنج لواندا الأنجولى بنتيجة 86 - 65، ليكون الفوز الثالث له فى دور المجموعات، ويتأهل الفريق لربع النهائى.