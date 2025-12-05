قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اليوم.. افتتاح بطولة إفريقيا للأندية لـ سيدات كرة السلة

يشهد النادي الأهلي اليوم الجمعة افتتاح النسخة الـ29 من بطولة إفريقيا للأندية لكرة السلة «سيدات»، التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 4 إلى 15 ديسمبر الجاري، بحضور محمود الخطيب، رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة.

وجّه النادي الدعوة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وأنيبال مناف، رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة السلة، والمهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، وعمرو مصيلحي، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، وسفراء الدول المشاركة في البطولة.

من المقرر أن يقام حفل الافتتاح في السادسة مساء اليوم، على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر الجزيرة، ثم يعقبه المباراة الأولى لفريق سيدات الأهلي.

وتأتي استضافة الأهلي لهذه النسخة استمرارًا لحرصه على دعم البطولات القارية وتعزيز مكانة الرياضة المصرية والإفريقية، من خلال توفير كل سبل النجاح لضمان خروج الحدث بالشكل الذي يعكس مكانة النادي المرموقة في استضافة البطولات الكبيرة.

وأسفرت قرعة البطولة التي أجريت أمس الخميس عن تقسيم الـ12 فريقًا المشاركين إلى 3 مجموعات على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

الأهلي - ريج الرواندي - سبورتنج لواندا الأنجولي - جمعية الأصدقاء الإيفواري.

المجموعة الثانية:

فيروفيارو الموزمبيقي - فاب الكاميروني - هيئة الموانئ الكيني- فيرست بانك النيجيري.

المجموعة الثالثة:

الجيش الرواندي - بريف هارتس المالاوي - C.N.S.S الكونغولي الديمقراطي - فيل دو داكار السنغالي.
 

