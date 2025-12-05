قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

روسيا والهند يشعران بالقلق إزاء الوضع الإنساني في غزة ويطالبان بإنهاء الصراع

بوتين ومودي
بوتين ومودي
محمود نوفل

وجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة إلى رئبس وزراء الهند ناريندار مودي لزيارة روسيا في 2026 للمشاركة في القمة الهندية الروسية السنوية.

وقال بيان صادر عن الهند وروسيا: ستواصل روسيا والهند السعي لتحقيق السلام والاستقرار الدوليين ليس فقط في آسيا متعددة المراكز ولكن في العالم متعدد الأقطاب.

وأضاف البيان، أن روسيا والهند تتفقان على معالجة التحديات التي تواجه مستثمريهما في قطاع الطاقة فنهج روسيا والهند تجاه أولويات سياساتهما الخارجية متزامن ومتكامل.

وتابع البيان: روسيا والهند تدعوان إلى ضبط النفس واحترام حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وتريان إمكانية التعاون في مجالات مثل النفط ومنتجات البترول.

وإستكمل البيان: روسيا والهند تقدران عاليا تعاونهما في قطاع الطاقة. وتشعران بالقلق إزاء الوضع الإنساني في غزة وتؤكدان على أهمية دفع اتفاقيات السلام لإنهاء الصراع.

وزاد البيان: روسيا والهند اتفقتا على مواصلة التعاون في مجموعة العشرين و"بريكس" ومنظمة "شنغهاي للتعاون" بشأن القضايا الرئيسية لتغير المناخ.كما إتفقا على تعزيز التعاون الثنائي في الأمم المتحدة.

وإستطرد البيان: العلاقات الروسية الهندية داعمة للسلام والاستقرار الدوليين على أساس الأمن المتساوي غير القابل للتجزئة.

ودعتا روسيا والهند إلى إصلاح شامل لمجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

وأردف البيان: روسيا والهند تدعوان إلى اتخاذ إجراءات منسقة ضد جميع التنظيمات الإرهابية التي حددتها الأمم المتحدة بما في ذلك تنظيم "القاعدة" وتنظيم داعش" والجماعات التابعة لهما.

وخُتم البيان: روسيا والهند ستواصلان تعزيز التعاون في إطار لجنة الأمم المتحدة المعنية بالاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. واكد البلدان أيضا التزامهما بتعزيز الجهود العالمية لمنع انتشار أسلحة الدمار الشامل.

بوتين مودي روسيا الهند فلسطين غزة

