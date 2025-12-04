بوتين: أوكرانيا لا تستطيع ضمان أمنها على حساب أمن روسيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أوكرانيا لا تستطيع ضمان أمنها على حساب أمن روسيا، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال بوتين:" موسكو مصرة على ضرورة تنفيذ الناتو وعوده بعدم التمدد شرقا".

وتابع بوتين:" موسكو لم تكن بحاجة إلى ضم ميناء سيفاستوبول فهو روسي بأي حال".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يجب على الدول الغربية أن تدرك أن محاولات الضغط الاقتصادي على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم".



وأضاف “بوتين” في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية، اليوم الخميس، قبيل زيارته الرسمية للهند معلقا على ضغط العقوبات، بما في ذلك في سياق التجارة بين روسيا والهند-: "إن أولئك الذين يحاولون تقييد أي شيء في المجال الاقتصادي لدول ثالثة سيواجهون في النهاية مشاكل وخسائر".