انتخابات الأطباء البيطريين .. 9 مرشحين يتقدمون بأوراقهم في أول يوم

أعلنت لجنة تلقي طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء البيطريين العامة ومجلس النقابة الفرعية بمحافظة قنا، عن تقدم 9 أطباء بأوراق ترشحهم في أول أيام فتح باب الترشح.

وأوضحت اللجنة، أنه تقدم في اليوم الأول لتلقي طلبات الترشح 5 مرشحين (فوق السن) ومرشح واحد (تحت السن) على مستوى الجمهورية للنقابة العامة، كما تقدم 3 مرشحين على مستوى القطاعات.

وتستمر اللجنة في تلقى الطلبات غدا الجمعة والسبت ولمدة 10 أيام متصلة بدأت من الساعة العاشرة من صباح اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025.

فيما تم تخصيص 3 أيام إضافية عقب انتهاء المدة المحددة لتلقي الطلبات الواردة عبر البريد، وذلك وفقا للشروط والضوابط التي أعلنتها النقابة مسبقا.

ومن المقرر إعلان الكشوف الأولية للمرشحين يوم الخميس الموافق 18 ديسمبر 2025.