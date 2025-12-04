قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ما حكم حمل الناس في سيارة لزيارة قبر أم الرسول وأخذ الأجرة على ذلك؟
غلق كلي بشارع 26 يوليو بالإتجاه القادم من كوبري 15٥ مايو اتجاه ميدان لبنان لمدة3 أيام
مدير إدارة المركبات: عقود جديدة لتصدير المدرعة “التمساح”.. والإقبال الدولي يتزايد في إيديكس 2025
السفير التركي بالقاهرة: القرآن الكريم نزل بمكة وقرئ في مصر وكتب بإسطنبول
التذاكر صالحة للموعد الجديد.. تأجيل حفل تووليت بطريق القاهرة - العين السخنة| بيان اعتذار
فلوس وكراتين سلع غذائية.. سقوط سماسرة المال السياسي في قبضة الأمن خلال ثاني أيام الإعادة
جهز 11مستندًا .. الأوراق المطلوبة لتحديث بطاقة التموين 2025
أيام المحافظات .. مواعيد تقديم ملفات معاون نيابة عامة لخريجى دفعة 2024
انضمام شبين الكوم للشبكة العالمية لمدن التعلم باليونسكو
قرار جديد بشأن التيك توكر شاكر محظور
أول ظهور لـ أروى جودة وزوجها بعد الاحتفال بزفافهما
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

كان الخبر صادما.. مصطفى بكري ينعى الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة
الحاجة سبيلة
يارا أمين

نعى الإعلامي مصطفى بكري الحاجة سبيلة، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس يوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “رحلت الحاجة سبيله علي عجيزه ، ابنة الدقهلية كان الخبر صادما عندما حدثتني أسرتها لتبلغني بالخبر”.
 

وتابع: “الحاجه سبيله هي السيدة التي تبرعت بالكثير من أموالها وذهبها دعما لمصر ، واستقبلها الرئيس السيسي في مكتبه وكرمها تقديرا لها علي عطائها”.

وأكمل: “منذ فتره فقدت ابنها طارق، كانت دموعها تتدفق عبر الهاتف ، لكن إيمانها بالله سبحانه وتعالي وبالقدر جعلها تتجاوز هذه المحنه ، وفجأة رحلت الحاجه سبيله التي عرفت فيها كل معاني الخير والتضحية”.

واختتم: “رحلت رمز العطاء والوطنية ونعتها الدولة المصرية في بيان رسمي صادر عن وزارة الأوقاف، رحم اللّٰه الفقيدة الغالية ، وألهم أسرتها الصبر والسلوان”.

وفاة الحاجة سبيلة

ورحلت يوم الأربعاء الحاجة سبيلة على عجيزة والتى تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه وجزء من مصاغها لصالح صندوق تحيا مصر .. حيث عانت من المرض خلال الآونة الأخيرة.

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الراحلة بمقر الرئاسة عام 2017 حيث أثنى على ما قدمته للوطن معبرا عن شكره لها ولهذه التضحية التي قدمتها وقام بتكريمها.

الإعلامي مصطفى بكري الحاجة سبيلة سبيله علي عجيزه وفاة الحاجة سبيلة عبدالفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

اللحوم اليوم

متشتريش لحمة في هذه الحالة.. تحذيرات رسمية ونصائح للمواطنين

ارشيفية

آخر موعد 26 ديسمبر.. تفاصيل التقديم لمسابقة التعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية

الشيشة

الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

اسعار الفراخ اليوم الخميس

أسعار الفراخ اليوم الخميس .. كم وصل البانيه و البيض؟

لاعب نادي الزهور

لغز المنشطات وجنازة مهيبة.. كواليس وتفاصيل وفاة يوسف محمد لاعب نادي الزهور | القصة الكاملة

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

Err- 0400.. ماذا يعني ظهور هذا الكود على عداد الكهرباء مسبوق الدفع؟

ترشيحاتنا

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية

محافظ الأقصر يعقد اجتماعا لمناقشة ملف المتغيرات المكانية

محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين بمدرسة الكرنك الإعدادية بنين

محافظ الأقصر يستقبل الطلاب المتفوقين بمدرسة الكرنك الإعدادية بنين

محافظ العاصمة

إبراهيم صابر: القاهرة فازت بجائزتي أفضل محافظ عربي وأحسن مبادرة تنمية مجتمع محلي

بالصور

مني عبد الغني: كنت بحب التمثيل من صغري رغم أن عائلتي كلها محجبات

منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي
منى عبد الغني مع يمني البدرواي

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدّرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني

مروة صبري
مروة صبري
مروة صبري

طريقة عمل مشروب الكاكاو .. 4 وصفات في 5 دقائق

طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن
طريقة عمل مشروب الكاكاو الساخن

فيديو

صاحبة فيديو البشعة

فيديو يقلب السوشيال ميديا | شيخ البشعة يكشف التفاصيل بعد تصدر التريند .. حالات يومية ودراما رمضانية تنتظر الجمهور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025

الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الحاجة سبيلة

الحاجة سبيلة.. سيدة العطاء تبرعت بذهبها وأموالها لصندوق تحيا مصر

https://youtu.be/j4kvcBwjLX

كوريا الجنوبية تبهر الحضور في معرض إيديكس 2025 بأحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد