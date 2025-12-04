كان الخبر صادما.. مصطفى بكري ينعى الحاجة سبيلة

نعى الإعلامي مصطفى بكري الحاجة سبيلة، التي رحلت عن عالمنا مساء أمس يوم الأربعاء بعد معاناة مع المرض.

وكتب بكري عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “رحلت الحاجة سبيله علي عجيزه ، ابنة الدقهلية كان الخبر صادما عندما حدثتني أسرتها لتبلغني بالخبر”.



وتابع: “الحاجه سبيله هي السيدة التي تبرعت بالكثير من أموالها وذهبها دعما لمصر ، واستقبلها الرئيس السيسي في مكتبه وكرمها تقديرا لها علي عطائها”.

وأكمل: “منذ فتره فقدت ابنها طارق، كانت دموعها تتدفق عبر الهاتف ، لكن إيمانها بالله سبحانه وتعالي وبالقدر جعلها تتجاوز هذه المحنه ، وفجأة رحلت الحاجه سبيله التي عرفت فيها كل معاني الخير والتضحية”.

واختتم: “رحلت رمز العطاء والوطنية ونعتها الدولة المصرية في بيان رسمي صادر عن وزارة الأوقاف، رحم اللّٰه الفقيدة الغالية ، وألهم أسرتها الصبر والسلوان”.

وفاة الحاجة سبيلة

ورحلت يوم الأربعاء الحاجة سبيلة على عجيزة والتى تبرعت بمبلغ 200 ألف جنيه وجزء من مصاغها لصالح صندوق تحيا مصر .. حيث عانت من المرض خلال الآونة الأخيرة.

كما أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد استقبل الراحلة بمقر الرئاسة عام 2017 حيث أثنى على ما قدمته للوطن معبرا عن شكره لها ولهذه التضحية التي قدمتها وقام بتكريمها.