الزمالك يستعين بناشئيه لتعويض غياب الدوليين قبل مواجهة كهرباء الإسماعيلية

قام الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، بتصعيد عدد من لاعبي قطاع الناشئين خلال مران اليوم الخميس، الذي على ستاد الكلية الحربية، في إطار الاستعداد لمباراة كهرباء الإسماعيلية المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر، لتعويض غياب اللاعبين الدوليين.



وشهدت التدريبات مشاركة كل من، محمد عبد الفتاح حارس مرمى فريق مواليد 2005، وهشام فؤاد مدافع فريق مواليد 2005 ويوسف الطباخ مدافع فريق مواليد 2009 ومحمد إبراهيم ظهير أيمن فريق مواليد 2005، وأنس وائل جناح هجومي فريق مواليد 2005، ويوسف وائل الفرنسي لاعب وسط فريق مواليد 2005، ومحمد حمد صانع ألعاب وجناح هجومي فريق مواليد 2008 وأحمد صفوت صانع ألعاب فريق مواليد 2009 .



ويستعد فريق الزمالك للقاء كهرباء الإسماعيلية المقرر له يوم 9 ديسمبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.